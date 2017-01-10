УХЛ: "Кривбасс" обыграл "Дженералз", "Кременчук" разгромил "Витязь"

В Кривом Роге и Кременчуге завершились матчи очередного игрового дня чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Кривбасс" обыграл столичный "Дженералз" (4:2), а "Кременчук" разгромил харьковский "Витязь" (18:1), сообщает официальный сайт турнира.

Ранее в рамках этого тура донецкий "Донбасс" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви - 6:3.

Таким образом, после очередных игр, лидирует в турнире по-прежнему донецкий "Донбасс" (29 игр, 75 очков), на 2-м месте - "Кременчук" (28, 66) на 3-м - "Кривбасс" (26, 45). В нижней части таблицы идут "Д0женералз" (26, 31), "Витязь" (25,12) и "Белый Барс" из Белой Церкви (26, 11).

УХЛ. 29 тур.

«Кривбасс» - «Дженералз» - 4:2 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 - Татаренко (Скрипец, Янишевский), 00:13, 1:1 - Савченко (Попов), 14:27, 2:1 - Рябенко (Слюсарь, Алексюк), 18:46, 2:2- Янишевский (Овчинников, Костюк), 48:28-бол, 3:2 - Алексюк (Михеенок), 53:43-бол, 4:2 - Секирко (Попов), 56:28.

«Кременчук» - «Витязь» - 18:1 (5:0, 7:0, 6:1)

Шайбы: 1:0 - Гаврик (Кирющенков), 00:50, 2:0 - Чернышенко (Луговой, Чорный), 03:08-бол, 3:0 - Гаврик (Кирющенков, Игнатенко), 04:13, 4:0 - Гриценко (Коваленя, Варивода), 12:43-бол, 5:0 - Гриценко (Петранговский, Коваленя), 16:32, 6:0 - Романенко, 22:47, 7:0- Коваленя (Романенко, Гриценко), 26:26, 8:0 - Петранговский (Коваленя), 27:40, 9:0 - Кузьмик (Коренчук, Слыш), 28:27, 10:0- Варивода (Петранговский, Коваленя), 36:13, 11:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 37:08, 12:0 - Чорный (Чернышенко), 37:24, 13:0 - Игнатенко, 40:40, 14:0 - Гаврик (Кирющенков, Исаенко), 46:14, 15:0 - Петранговский, 46:32, 16:0 - Варивода (Гриценко, Коваленя), 46:41, 17:0 - Кузьмик (Коренчук), 49:20, 17:1 - Колядинский (Одноворченко), 50:31, 18:1 - Слыш (Башко), 52:46-бол.