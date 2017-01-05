"Ванкувер" одержал пятую победу подряд в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей в центральном из которых "Ванкувер Кэнакс" обыграл "Аризону Койотиз" и одержал пятую победу подряд в регулярном первенстве, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:0.

"Ванкувер" одержал пятую победу подряд за счет голов Свена Бэрчи, Брэндона Саттера и Бо Хорвата, а также 22 сэйвам Райана Миллера, который оформил первый хет-трик более чем за год и 37-й в карьере. Пять раз подряд "Кэнакс" не побеждали начиная с отрезка времени 1-14 декабря 2013 года.

"Аризона" уступила в восьмой раз подряд.

Флорида — Виннипег 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 25:03 Маттиас — 5 (Постма, Лоури) — 0:1, 27:24 Лайне — 21 (Литтл) — 0:2, 38:18 Маккегг — 1 (Ягр, Экблад) — 1:2, 42:46 Элерс — 13 (Литтл) — 1:3, 52:05 Шайфли — 17 (Троуба, Лайне) — 1:4

Вратари: Люонго — Хеллебайк

Даллас — Монреаль 3:4 (в овертайме) (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 10:38 Булье — 2 (Дано) — 0:1, 14:44 Сегин — 14 (Джонс, Шарп) — 1:1, 12:29 Клингберг — 4 (Икин, Спецца — больш) — 2:1, 42:58 Радулов — 9 (Булье, Вебер — больш) — 2:2, 44:13 Пасиоретти — 17 (Булье, Вебер — больш) — 2:3, 57:13 Линделл — 4 (Клингберг) — 3:3, в овертайме 00:19 Пасиоретти — 18 (Питри, Дано) — 3:4

Вратари: Лехтонен — Монтойя

Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Шайбы: 22:08 Хэйес — 12 (Грабнер, Шей) — 0:1, 45:01 Крайдер — 16 (Степан, Зуккарелло) — 0:2, 51:13 Грабнер — 15 (Миллер, Джирарди) — 0:3, 52:32 Ворачек — 12 (Жиру, Гостисбихир — больш) — 1:3, 54:15 Хэйес — 13 (Миллер) — 1:4, 57:08 Ворачек — 13 (Дель Зотто, Раффл) — 2:4, 57:45 Грабнер — 16 — 2:5

Вратари: Мэйсон — Лундквист

Ванкувер — Аризона 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 09:51 Бертчи — 11 — 1:0, 46:53 Саттер — 10 — 2:0, 53:43 Хорват — 12 (Барроус, Танев) — 3:0

Вратари: Миллер — Смит

Калгари — Колорадо 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 15:25 Верстиг — 7 (Монахэн, Чиассон — больш) — 1:0, 37:20 Бэклунд — 12 (Джиордано, Ткачак — больш) — 2:0, 53:25 Чиассон — 6 (Броуди, Монахэн) — 3:0, 54:09 Гудро — 10 (Джиордано, Броуди — больш) — 4:0, 58:35 Вейркоч — 3 (Игинла) — 4:1

Вратари: Эллиотт — Пикар

Анахайм — Детройт 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 13:54 Ритчи — 9 (Верметт, Касе) — 1:0, 57:06 Касе — 3 (Верметт, Биекса) — 2:0

Вратари: Гибсон — Мразек