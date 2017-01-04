"Коламбус" выиграл в 16-й раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на среду в НХЛ было сыграно семь матчей, в центральном из которых "Коламбус" выиграл в 16-й раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Блю Джекетс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 3:1.

"Коламбус" находится в шаге от повторения рекорда НХЛ, который принадлежит "Питтсбургу" (17 побед в сезоне 1992-93). 16 побед подряд - это единоличное второе место в истории по продолжительности победной серии.

Успех "Блю Джекетс" принесли два гола в большинстве, реализация которого у "Коламбуса" - лучшая в лиге (28,3 процента), и 21 сэйв Сергея Бобровского. Российский вратарь выиграл в 14-й раз подряд - с этим результатом он делит второе место в истории НХЛ с шестью другими голкиперами. Рекорд из 17 побед принадлежит Жилю Жильберу, который в сезоне 1975-76 в составе "Бостона" одержал 17 побед подряд.

В четверг "Коламбус" в гостях сыграет с "Вашингтоном", а в субботу примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В случае побед в этих двух матчах команда установит абсолютный рекорд лиги.

Каролина — Нью-Джерси 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 34:56 Энрике — 10 (Каммаллери, Северсон) — 0:1, 51:30 Каммаллери — 10 (Энрике, Палмьери) — 0:2, 52:25 Ахо — 8 (Хэйнси, Теравайнен) — 1:2, 58:00 Палмьери — 8 — 1:3

Вратари: Уорд — Шнайдер

Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 12:17 Гиргенсонс — 4 (Каррьер, Джионта) — 0:1, 19:21 Кэйн — 9 (Райнхарт, Окпосо) — 0:2, 21:03 Бэйли — 1 — 0:3, 35:55 Холден — 8 (Миллер, Линдберг) — 1:3, 41:10 Айхель — 7 (Райнхарт, Моулсон — больш) — 1:4

Вратари: Лундквист — Нилссон

Вашингтон — Торонто 6:5 (в овертайме) (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 01:14 Уильямс — 10 (Орлов, Кузнецов — больш) — 1:0, 06:39 Кадри — 14 (ван Римсдайк, Марнер — больш) — 1:1, 11:44 Браун — 8 (Хайман, Мэттьюз) — 1:2, 16:00 Оши — 12 (Уильямс) — 2:2, 18:06 Готье — 2 (Каррик) — 2:3, 33:33 Комаров — 7 (Мэттьюз, Нюландер — больш) — 2:4, 42:20 Кузнецов — 4 (Йоханссон, Уильямс) — 3:4, 43:39 Орлов — 2 (Нисканен, Эллер) — 4:4, 51:08 Марнер — 10 (ван Римсдайк, Бозак) — 4:5, 53:55 Карлсон — 4 (Йоханссон, Кузнецов) — 5:5, в овертайме 00:22 Овечкин — 18 (Карлсон, Кузнецов) — 6:5

Вратари: Холтби (Грубауэр) — Андерсен

Коламбус — Эдмонтон 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 12:32 Аткинсон — 18 (Веренски, Веннберг — больш) — 1:0, 25:39 Клефбом — 6 (Марун, Эберле) — 1:1, 30:43 Карлссон — 6 (Саад, Джонс — больш) — 2:1, 42:45 Фолиньо — 13 — 3:1

Вратари: Бобровский — Талбо

Тампа-Бэй — Виннипег 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Шайбы: 07:25 Шайфли — 16 (Лайне, Энстрем — больш) — 0:1, 23:43 Пека — 1 (Наместников, Киллорн) — 1:1, 24:30 Элерс — 11 — 1:2, 25:19 Троуба — 2 (Перро, Уилер) — 1:3, 34:44 Бафальен — 5 (Моррисси, Уилер) — 1:4, 43:26 Палат — 7 (Джонсон, Кучеров) — 2:4, 29:28 Элерс — 12 (Лайне, Троуба) — 2:5, 52:22 Кучеров — 14 (Джонсон, Хедман — больш) — 3:5, 57:29 Кучеров — 15 (Хедман, Дрюэн — больш) — 4:5, 58:37 Лайне — 20 (Шайфли, Элерс) — 4:6

Вратари: Василевский — Хеллебайк

Нэшвилл — Монреаль 1:2 (в овертайме) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 39:06 Фиала — 6 (Эллис, Йоси) — 1:0, 44:26 Вебер — 10 (Радулов, Митчелл) — 1:1, в овертайме 04:30 Пасиоретти — 16 (Радулов, Булье) — 1:2

Вратари: Ринне — Прайс

Броски: 23 (7+7+7+2) — 43 (11+14+13+5)

Сан-Хосе — Лос-Анджелес 1:2 (в овертайме) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 31:56 Кутюр — 12 (Лабанк, Мартин) — 1:0, 43:03 Картер — 21 (Маззин, Копитар — больш) — 1:1, в овертайме 00:58 Пирсон — 10 (Картер) — 1:2

Вратари: Джонс — Будай