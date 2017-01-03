"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче "Зимней классики" НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча, в центральном из которых "Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в "Зимней классике", сообщает официальный сайт лиги.

Счет в матче открыл "Чикаго", когда отличился Михал Кемпни. После чего четыре шайбы подряд забросили игроки "Сент-Луиса".

Победу "блюзменам" принес дубль Владимира Тарасенко в третьем периоде. Российский форвард прервал серию из четырех матчей без голов, нанеся девять бросков по воротам и забросив в том числе победную шайбу. После 38 матчей в активе Тарасенко 41 (18+23) очко, и он занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров, уступая дуэту лидеров в лице Евгения Малкина и Коннора Макдэвида два балла. Оба гола Тарасенко уместились в две минуты третьего периода.

Нападающий "Блюз" Александр Стин записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него 300-й передачей и 500-м очком в карьере.

Сент-Луис — Чикаго 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 01:02 Кемпны — 2 (Панарин, Кит) — 0:1, 27:45 Берглунд — 6 (Боумистер, Стин) — 1:1, 52:05 Тарасенко — 17 (Фаббри) — 2:1, 53:58 Тарасенко — 18 (Лехтеря, Фаббри) — 3:1, 58:46 Стин — 4 — 4:1

Вратари: Аллен — Кроуфорд

Нью-Джерси — Бостон 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 04:12 Паренто — 11 (Холл, Сантини) — 1:0, 41:44 Калинин — 2 (Вуд, Мэррилл) — 2:0, 58:02 Холл — 9 (Калинин) — 3:0

Вратари: Шнайдер — Раск

Ванкувер — Колорадо 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 24:49 Хорват — 11 (Хаттон, Родин) — 1:0, 26:23 Рантанен — 6 (Задоров — больш) — 1:1, 38:15 Бертчи — 9 (Саттер, Х.Седин) — 2:1, 51:42 Бэрри — 3 (Бушемин, Ландеског) — 2:2, 56:23 Бертчи — 10 (Д.Седин, Х.Седин — больш) — 3:2

Вратари: Миллер — Пикар