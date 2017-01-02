"Торонто" в игре "100-летней классики" НХЛ обыграло "Детройт"

В ночь на понедельник по киевскому времени в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча, в центральном из которых "Торонто" обыграло "Детройт" в овертайме, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 5:4.

Это был один из лучших матчей на открытом воздухе, где 40 148 зрителей неистовствовали от восторга.

После первых двух периодов "Детройт" вел в счете 1:0, но третья 20-минутка вышла головокружительной. "Мэйпл Лифс" за 10 минут забили четыре гола подряд, поведя в счете 4:1. В свою очередь, "Детройт" смог сравнять счет, забив последний гол за 1,1 секунды до конца третьего периода. В овертайме победу "Торонто" в "Столетней классике" принес Остон Мэттьюз - 5:4.

Торонто — Детройт 5:4 (в овертайме) (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)

Шайбы: 25:33 Мэнта — 8 (Зеттерберг, Татар) — 0:1, 41:23 Комаров — 6 (Гардинер, Нюландер) — 1:1, 48:23 Марнер — 9 (Райлли, ван Римсдайк) — 2:1, 49:34 Браун — 7 (Хайман, Каррик) — 3:1, 52:05 Мэттьюз — 19 (Браун, Хайман) — 4:1, 53:54 Эрикссон — 1 (Мэнта, Келлет) — 4:2, 58:14 Татар — 9 (Зеттерберг) — 4:3, 59:59 Мэнта — 9 (Зеттерберг) — 4:4, в овертайме 03:40 Мэттьюз — 20 (Гардинер, Браун) — 5:4

Вратари: Андерсен — Коро

Вашингтон — Оттава 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 32:41 Туррис — 13 (Дзингель, Метот) — 0:1, 39:40 Альцнер — 3 (Оши, Уильямс) — 1:1, 42:43 Чорни — 1 (Орпик, Уилсон) — 2:1

Вратари: Холтби — Кондон

Анахайм — Филадельфия 4:3 (по буллитам) (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 07:55 Кеслер — 13 (Хольцер, Гетцлаф) — 1:0, 08:14 Конечны — 5 (Симмондс) — 1:1, 16:54 Кеслер — 14 (Силфверберг) — 2:1, 21:09 Кеслер — 15 (Кольяно, Ватанен) — 3:1, 21:46 Кутюрье — 6 — 3:2, 23:06 Шенн — 11 (Жиру, Гостисбихир — больш) — 3:3

Решающий буллит: Перри (пятый раунд)

Вратари: Бернье (Гибсон) — Мэйсон