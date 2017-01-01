НХЛ: "Коламбус" продлил свою победную серию до 15 матчей

В новогоднюю ночь (по киевскому времени) в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в центральном из которых "Коламбус" выиграл в 15-й раз подряд, нанеся первое поражение "Миннесоте" за 13 последних матчей, сообщает офицйальный сайт лиги.

Согласно данным Elias Sports Bureau, впервые в одной из четырех профессиональных лиг Северной Америки встречались команды с 12 и более победными сериями.

"Коламбус" повторил вторую по длительности победную серию в истории НХЛ. Раньше 15 побед подряд одерживали "Нью-Йорк Айлендерс" (1981-82) и "Питтсбург Пингвинз" (2012-13). Рекорд принадлежит "Пингвинз", которые в сезоне 1992-93 выиграли 17 раз подряд. "Блю Джекетс" не проигрывали с 26 ноября. За этот отрезок они переиграли соперников в общим счетом 62:26.

Главными героями встречи стали оформивший дубль Кэм Аткинсон и сделавший 29 сэйвов Сергей Бобровский. Российский вратарь переиграл Девана Дубника, который отразил 19 бросков. "Миннесота", которая пропускает меньше всех в лиге, в третий раз за четыре игры позволила сопернику четыре раза поразить свои ворота. Переломный момент встречи произошел в начале второго периода, когда Аткинсон и Джек Джонсон забили с разницей в 15 секунд и сделали счет 3:0.

Следующий матч "Коламбус" проведет 3 января. Соперником по домашней встрече станет "Эдмонтон". Чтобы повторить серию "Питтсбурга", "Блю Джекетс" надо будет также в гостях переиграть 5 января "Вашингтон". А 7 января состоится домашний матч с "Рейнджерс".

Бостон — Баффало 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 01:28 Ватрано — 2 (Хара) — 1:0, 27:04 Бержерон — 7 (Спунер, Маршан — больш) — 2:0, 29:29 Шаллер — 5 (Крюг, Чарник) — 3:0, 39:38 Айхель — 7 (Ристолайнен, Райнхарт) — 3:1

Вратари: Раск — Ленер

Нью-Джерси — Вашингтон 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Шайбы: 02:36 Коннолли — 4 (Бураковски, Орпик) — 0:1, 19:01 Бигл — 6 (Орпик, Винник) — 0:2, 26:53 Палмьери — 7 — 1:2, 31:05 Оши — 11 (Бэкстрем, Овечкин) — 1:3, 31:38 Овечкин — 17 (Нисканен, Оши) — 1:4, 36:34 Уильямс — 9 (Нисканен, Орлов) — 1:5, 54:52 Беннетт — 2 (Лавджой, Мэррилл) — 2:5, 55:27 Йоханссон — 14 (Уильямс, Кузнецов) — 2:6

Вратари: Кинкейд — Грубауэр

Миннесота — Коламбус 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайбы: 10:05 Аткинсон — 16 (Дубински) — 0:1, 23:29 Джонсон — 2 (Саад, Веннберг) — 0:2, 23:44 Аткинсон — 17 (Мюррей, Нутиваара) — 0:3, 25:58 Гранлунд — 10 (Спаржеон, Койву — больш) — 1:3, 37:35 Джонс — 7 (Саад, Фолиньо) — 1:4, 40:24 Зукер — 9 (Гранлунд, Спаржеон) — 2:4

Вратари: Дубник — Бобровский

Виннипег — Нью-Йорк Айлендерс 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Шайбы: 06:54 Кулемин — 5 — 0:1, 12:25 Таварес — 11 (Бэйли) — 0:2, 22:26 Принс — 5 (Строум, Нельсон) — 0:3, 34:13 Строум — 6 (Бойчак) — 0:4, 39:30 Маттиас — 4 (Троуба, Лоури — меньш) — 1:4, 48:38 Ли — 14 (Бэйли, Таварес) — 1:5, 50:18 Лэдд — 8 (Нельсон, Клаттербак — больш) — 1:6, 56:55 Элерс — 10 (Лайне, Шайфли — больш) — 2:6

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон) — Грайсс

Питтсбург — Монреаль 4:3 (в овертайме) (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 04:07 Радулов — 8 (Байрон, Вебер) — 0:1, 21:07 Хорнквист — 9 (Малкин, Хагелин) — 1:1, 24:28 Кессел — 12 (Хагелин, Маатта) — 2:1, 39:21 Байрон — 12 (Питри) — 2:2, 42:04 Флинн — 4 (Карр) — 2:3, 59:05 Шири — 9 (Шультц, Летанг) — 3:3, в овертайме 01:54 Малкин — 16 (Кессел, Летанг — больш) — 4:3

Вратари: Флери — Прайс

Тампа-Бэй — Каролина 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 07:35 Бойл — 10 (Кучеров, Хедман — больш) — 1:0, 19:50 Дрюэн — 11 (Кучеров, Палат — больш) — 2:0, 33:22 Киллорн — 12 (Пека, Хедман) — 3:0, 35:20 Ахо — 7 (Слэвин, Теравайнен) — 3:1

Вратари: Василевский — Уорд

Колорадо — Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Шайбы: 01:59 Маклеод — 1 (Бэрри, Григоренко) — 1:0, 06:09 Крайдер — 13 (Степан, Зуккарелло) — 1:1, 16:39 Крайдер — 14 (Зуккарелло, Макдонаг — больш) — 1:2, 18:34 Комо — 6 (Бушемин, Бурк) — 2:2, 29:30 Миллер — 11 — 2:3, 34:20 Крайдер — 15 (Степан, Пирри — больш) — 2:4, 49:34 Миллер — 12 (Линдберг, Фаст) — 2:5, 53:05 Визи — 11 (Грабнер, Хэйес) — 2:6

Вратари: Пикар — Лундквист

Даллас — Флорида 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Шайбы: 03:06 Трочек — 11 (Ягр, Гриффит) — 0:1, 15:32 Йокинен — 3 (Трочек, Смит — больш) — 0:2, 16:40 Ягр — 7 (Маршессо, Яндл — больш) — 0:3, 36:32 Ивс — 13 (Джейми Бенн, Сегин — больш) — 1:3

Вратари: Ниеми (Лехтонен) — Раймер

Эдмонтон — Ванкувер 2:3 (по буллитам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 25:43 Барроус — 7 (Хорват, Бертчи) — 0:1, 32:31 Каджиула — 2 (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) — 1:1, 44:57 Бертчи — 8 (Хорват, Эдлер) — 1:2, 58:27 Макдэвид — 14 (Драйзайтль, Лучич — больш) — 2:2

Решающий буллит: Хорват (второй раунд)

Вратари: Талбо — Маркстрем

Калгари — Аризона 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 06:08 Фролик — 7 (Ткачак, Хэмилтон — больш) — 1:0, 12:09 Уайдмен — 3 (Броуди, Верстиг) — 2:0, 12:38 Боума — 2 (Стейджан) — 3:0, 15:42 Бэклунд — 11 (Джиордано, Фролик — больш) — 4:0, 35:40 Перлини — 3 (Доан, Экман-Ларссон) — 4:1, 51:53 Ханзал — 8 (Мартинук) — 4:2

Вратари: Эллиотт — Доминге

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 04:17 Пирсон — 9 (Мартинес) — 1:0, 21:31 Даути — 6 (Дауд, Мартинес — больш) — 2:0, 40:12 Бернс — 15 (Торнтон, Марло — больш) — 2:1, 43:56 Картер — 20 (Пирсон, Маззин) — 3:1, 53:57 Лабанк — 7 (Бодкер, Диллон) — 3:2

Вратари: Будай — Джонс