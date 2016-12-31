"Чикаго" проиграл четвертый матч из пяти в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Чикаго" проиграл в четвертый раз за пять матчей, сообщает официальный сайт лиги.

"Чикаго" проиграл "Каролине" со счетом 2:3.

"Каролина" продлила домашнюю серию без поражений в основное время до 11 матчей, выиграв пятую из семи последних встреч. При этом "Харрикейнз" в третий раз подряд, учитывая прошлый сезон, переиграли "Чикаго".

В первом периоде "Каролина" перебросала соперника 16-8 и выигрывала со счетом 2:1. Во втором периоде голов не было, а в начале третьего Джей Макклемент забил победный гол после потери, допущенной Патриком Кейном. Один гол "Блэкхокс" отквитали, но на большее их не хватило. По два очка в составе "Чикаго" набрали Джонатан Тэйвз и Михал Кемпни (забил впервые в карьере), а вот другие звенья молчали.

Нападающий "Блэкхокс" Маркус Крюгер во втором периоде получил травму и выбыл на несколько недель. Форвард "Харрикейнз" Элиаш Линдхольм, ставший автором одной из шайб, повредил верхнюю часть тела и не появлялся на льду в третьем периоде.

"Чикаго" проиграло в четвертый раз за последние пять встреч. Шанс улучшить настроение у команды будет в понедельник, когда в Сент-Луисе состоится матч "Зимней классики" против "Блюз", которые в пятницу тоже проиграли. К этому моменту должен восстановиться и Мариан Хосса, пропустивший четыре последние игры.

Каролина — Чикаго 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 06:36 Кемпны — 1 (Тэйвз, Хартман) — 0:1, 08:32 Линдхольм — 4 (Стаал, Слэвин) — 1:1, 09:37 Стемпняк — 8 (Ахо, Теравайнен) — 2:1, 42:54 Макклемент — 2 — 3:1, 45:49 Хиностроза — 4 (Тэйвз, Кемпны) — 3:2

Вратари: Уорд — Дарлинг

Сент-Луис — Нэшвилл 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 24:52 Вебер — 1 (Смит, Рибейро) — 0:1, 27:26 Форсберг — 8 (Рибейро, Джохансен) — 0:2, 37:36 Арвидссон — 10 (Ирвин, Фишер) — 0:3, 48:09 Уилсон — 6 (Форсберг, Эллис) — 0:4

Вратари: Аллен (Хаттон) — Сарос

Сан-Хосе — Филадельфия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:29 Марло — 10 (Лабанк, Власич — больш) — 1:0, 55:23 Брон — 2 (Павелски, Марло) — 2:0

Вратари: Делл — Мэйсон (Столарж)

Ванкувер — Анахайм 3:2 (в овертайме) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 05:48 Гетцлаф — 5 (Крамаросса, Мэнсон — больш) — 0:1, 20:52 Ракелл — 16 (Линдхольм, Перри) — 0:2, 27:59 Хаттон — 5 (Хорват, Гранлунд — больш) — 1:2, 42:02 Скилле — 4 (Бертчи, Эдлер) — 2:2, в овертайме 04:01 Х.Седин — 9 (Эрикссон, Миллер) — 3:2

Вратари: Миллер — Гибсон