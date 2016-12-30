Украинец Михнов стал лучшим игроком белоруской хоккейной Экстралиги по итогам декабря

Газета «Прессбол» подвела итоги декабря в чемпионате Беларуси, назвав имя лучшего игрока турнира - В последнем месяце 2016 года им назван нападающий команды «Юность-Минск» и сборной Украины Андрей Михнов, сообщает официальный сайт ХК "Юность".

Украинский форвард с первого белорусского сезона застолбил место среди лучших бомбардиров экстралиги. Нынче он первым в «регулярке» набрал полсотни очков и опережает ближайшего преследователя — одноклубника Даниэля Корсо — на 11 баллов, подтверждая статус лучшего легионера в турнире.

В декабре Михнов ни разу не ушел с площадки без очков: голы, пасы или хет-трики были в каждом матче. А с учетом ноября результативная серия задрафтованного клубом НХЛ «Сент-Луисом» киевлянина и вовсе достигла уже девяти матчей.

В нынешнем сезоне "Юность" идет на 1-м месте в чемпионате страны, набрав в 29 играх 75 очков. Команда на 7 баллов опережает идущий на 2-м месте "Неман".