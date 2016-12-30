НХЛ: "Коламбус" одержал 14-ю победу подряд, "Миннесота" - 12-ю

В ночь на пятницу в НХЛ было сыграно 12 матчей, где "Коламбус" одержал 14-ю победу подряд, а "Миннесота" - 12-ю, сообщает официальный сайт лиги.

В субботу соперники сыграют друг с другом.

"Коламбус" пропустил первым, но смог выиграть и одержать 14-ю победу подряд. "Блю Джекетс" стали шестой командой в истории НХЛ с подобной победной серией. Рекорд принадлежит "Питтсбургу", который в сезоне 1992-93 одержал 17 побед подряд. В отчетном матче дубль оформил Александр Веннберг, а Сергей Бобровский отразил 31 бросок, одержав лучшую в лиге 23-ю победу. Ник Фолиньо забил гол и сделал две передачи. "Блю Джекетс" не проигрывают в основное время уже 16 (15-0-1) матчей.

"Миннесота" продлила победную серию до 12 матчей, вырвав победу у "Айлендерс" в третьем периоде. "Айлендерс" проиграли впервые за четыре встречи. Во втором периоде "Нью-Йорк" вел со счетом 2:1, но "Уайлд" забросили три шайбы за 80 секунд. Вратарь "Миннесоты" Деван Дубник отразил 20 бросков, впервые в сезоне пропустив четыре шайбы.

Впервые в НХЛ встретятся команды с победными сериями более семи матчей. Согласно данным Elias Sports, впервые в истории лиги у двух команд одновременно есть победные серии из 12 и более игр.

Вашингтон — Нью-Джерси 1:2 (по буллитам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 21:05 Паренто — 10 — 0:1, 43:50 Винник — 5 (Бигл, Карлсон — больш) — 1:1

Решающий буллит: Джозефсон (второй раунд)

Вратари: Холтби — Кинкейд

Баффало — Бостон 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 01:32 Фолиньо — 5 (Айхель, Моулсон) — 1:0, 18:10 Окпосо — 10 (Моулсон, Райнхарт — больш) — 2:0, 23:20 Бержерон — 6 (Маршан, Крюг) — 2:1, 36:13 Крейчи — 8 (Ватрано — больш) — 2:2, 56:07 Спунер — 6 (Крейчи, Ватрано) — 2:3, 59:08 Спунер — 7 — 2:4

Вратари: Ленер — Раск

Флорида — Монреаль 2:3 (в овертайме) (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 13:58 Демерс — 7 (Йокинен, Маршессо) — 1:0, 25:45 Пасиоретти — 15 (Радулов, Булье — больш) — 1:1, 29:02 Трочек — 10 (Яндл — больш) — 2:1, 57:23 Галлахер — 6 (Дано) — 2:2, в овертайме 00:39 Дано — 7 (Пасиоретти) — 2:3

Вратари: Раймер — Монтойя

Тампа-Бэй — Торонто 2:3 (в овертайме) (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 14:46 Мэттьюз — 18 (Хайман) — 0:1, 29:26 Бозак — 7 (ван Римсдайк, Зайцев) — 0:2, 32:12 Бойл — 9 (Дрюэн, Сустр) — 1:2, 37:38 Палат — 6 (Кучеров) — 2:2, в овертайме 03:37 Кадри — 13 (Нюландер, Мэттьюз — больш) — 2:3

Вратари: Василевский — Бибо

Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Шайбы: 12:34 Сканделла — 2 (Гранлунд, Фолин) — 1:0, 14:05 Чимера — 5 (Лэдд, Хики) — 1:1, 26:15 Ледди — 5 (Таварес, Бэйли — больш) — 1:2, 34:20 Стюарт — 7 (Поминвилль, Сутер) — 2:2, 34:55 Спаржеон — 4 (Койву, Сутер) — 3:2, 35:40 Шрейдер — 2 (Бродин, Паризе) — 4:2, 40:55 Нельсон — 8 (Принс, Хики) — 4:3, 41:37 Нельсон — 9 (де Хаан, Зайденберг) — 4:4, 50:30 Хоула — 6 (Нидеррайтер, Койл) — 5:4, 58:19 Гранлунд — 9 (Стаал, Койву) — 6:4

Вратари: Дубник — Галак (Берубе)

Броски: 36 (11+14+11) — 28 (6+11+11)

Нэшвилл — Чикаго 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 13:19 Анисимов — 16 (Кит, Панарин — больш) — 0:1, 13:54 Форсберг — 7 (Джохансен) — 1:1, 46:13 Фишер — 10 (Экхольм, Джохансен — больш) — 2:1, 51:04 Тэйвз — 6 (Сибрук, Кэйн — больш) — 2:2, 54:48 Кэйн — 11 — 2:3

Вратари: Ринне — Кроуфорд

Виннипег — Коламбус 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Шайбы: 02:36 Маттиас — 3 (Троуба, Лоури) — 1:0, 07:55 Саад — 14 (Фолиньо) — 1:1, 16:29 Фолиньо — 12 (Веренски, Ганье — больш) — 1:2, 28:21 Веннберг — 7 (Фолиньо) — 1:3, 40:45 Веннберг — 8 (Веренски, Джонс — больш) — 1:4, 46:29 Литтл — 6 (Стаффорд, Уилер — больш) — 2:4, 54:31 Седлак — 3 (Джонсон) — 2:5, 58:27 Перро — 3 (Уилер, Бафальен — больш) — 3:5

Вратари: Хатчинсон — Бобровский

Оттава — Детройт 2:3 (в овертайме) (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 04:37 Ванек — 7 (Смит, Нильсен) — 0:1, 19:43 Брассар — 8 (Хоффман) — 1:1, 25:43 Стоун — 11 (Брассар) — 2:1, 29:18 Татар — 8 (Зеттерберг, Йенсен) — 2:2, в овертайме 01:07 Мэнта — 7 (Кронвалл) — 2:3

Вратари: Кондон — Коро

Даллас — Колорадо 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 05:11 Шор — 6 (Корпикоски, Ивс) — 1:0, 11:26 Сегин — 12 (Джейми Бенн, Спецца) — 2:0, 15:48 Дюшен — 13 (Рантанен, Бэрри) — 2:1, 24:52 Олексяк — 4 (Сегин, Джейми Бенн) — 3:1, 47:27 Григоренко — 4 (Бэрри, Дюшен) — 3:2, 59:34 Сегин — 13 (Спецца, Джейми Бенн) — 4:2

Вратари: Лехтонен — Пикар

Аризона — Нью-Йорк Рейнджерс 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Шайбы: 02:24 Пампел — 3 (Визи — больш) — 0:1, 08:01 Холден — 7 (Миллер, Хэйес — больш) — 0:2, 15:16 Дворак — 4 (Мерфи, Экман-Ларссон) — 1:2, 21:13 Крайдер — 12 (Холден, Зуккарелло) — 1:3, 35:32 Дюклер — 3 (Круз, Чикрин) — 2:3, 47:32 Ридер — 8 (Врбата, Ханзал — больш) — 3:3, 54:40 Пампел — 4 (Макдонаг, Хэйес — больш) — 3:4, 59:33 Миллер — 10 (Хэйес, Фаст) — 3:5, 59:43 Пампел — 5 (Пирри, Хривик — больш) — 3:6

Вратари: Смит — Раанта

Эдмонтон — Лос-Анджелес 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 22:32 Марун — 11 (Эберле, Беннинг — больш) — 1:0, 43:05 Шор — 3 — 1:1, 46:58 Грыба — 1 (Эберле, Лучич) — 2:1, 59:46 Ньюджент-Хопкинс — 7 (Драйзайтль) — 3:1

Вратари: Талбо — Будай

Калгари — Анахайм 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 11:09 Бэклунд — 10 (Ткачак, Фролик) — 1:0, 26:16 Верметт — 7 (Перри, Биекса — больш) — 1:1, 45:37 Силфверберг — 11 (Кеслер, Хольцер) — 1:2, 48:30 Ракелл — 15 (Верметт, Кеслер — больш) — 1:3

Вратари: Джонсон — Гибсон