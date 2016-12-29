НХЛ. "Питтсбург" победил "Каролину", "Тампа-Бэй" дожала "Монреаль" (результаты матчей)

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" пршедшей ночью одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв "Каролину" со счетом 3:2.

В составе победителей традицинно шайбой отличился капитан Сидни Кросби. Еще две шайбы на счету Криса Кунитца и Карла Хагелина. Успех позволил "Пингвинс" сократить оставание от лидера Восточной конференции "Коламбуса" до одного очка, но у "Блю Джекетс" остается сразу три матча в запасе.

В других четырех матчах дня отметим очередную неудачу "Монреаля", который был лидером регулярного чемпионата в первые два месяца сезона. В этот раз канадцы уступили в овертайме "Тампе-Бэй" со счетом 3:4. Решающую шайбу в игре забросил форвард "Лайтнинг" Тайлер Джонсон.

Результаты матчей:

Флорида - Торонто 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 10:38 Мэттьюз - 0:1, 37:54 Нюландер - 0:2, 40:29 Маршессо - 1:2, 42:43 Трочек - 2:2;

Решающий буллит: Марнер (третий раунд).

Питтсбург - Каролина 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 08:10 Линдхольм - 0:1, 20:26 Кросби - 1:1, 32:32 Стемпняк - 1:2, 41:59 Кунитц - 2:2, 55:45 Хагелин - 3:2.

Тампа-Бэй - Монреаль 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 03:24 Радулов - 0:1, 10:39 Джонсон - 1:1, 13:31 Вебер - 1:2, 23:07 Терри - 1:3, 51:14 Хедман - 2:3, 56:30 Палат - 3:3, ОТ 01:36 Джонсон - 4:3.

Сент-Луис - Филадельфия 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Шайбы: 03:25 Симмондс - 0:1, 15:01 Шеттенкирк - 1:1, 19:48 Фаббри - 2:1, 24:32 Казинс - 2:2, 44:13 Шенн - 2:3, 45:53 Перрон - 3:3, 47:13 Апшолл - 4:3, 55:01 Фаббри - 5:3, 57:04 Фаббри - 6:3.

Ванкувер - Лос-Анджелес 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 02:43 Эрикссон - 1:0, 20:23 Х.Седин - 2:0, 56:43 Пирсон - 2:1.