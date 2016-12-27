Экс-наставник сборной Украины получил работу в НХЛ

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Годынюк будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лас-Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова самого Годынюка.

Специалист получил в американском клубе должность PRO-скаута.

Ранее 46-летний специалист работал главным тренером национальной сборной Украины и киевского "Сокола", юниорской и молодежной сборных Украины, а также возглавлял клуб "Молодая Гвардия" (Донецк, МХЛ) и "Сокол" (Красноярск, ВХЛ).

Напомним, за время своей игровой карьеры Годынюк успел провести в НХЛ семь сезонов, выступая за "Торонто Мэйпл Лифс", "Калгари Флеймс", "Флориду Пантерс" и "Хартфорд Уэйлерз".

"Лас-Вегас Голден Найтс" - новый клуб НХЛ, команда которого начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге мира с сезона 2017/2018.