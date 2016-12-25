УХЛ: "Донбасс" вновь победил "Кривбасс", успехи "Кременчуга" и "Дженералз"

Лидер чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) донецкий "Донбасс" одержал очередную победу в чемпионате Украины. Вчера команда Андрея Назарова шестой раз в сезоне выиграла у "Кривбасса", встреча завершилась со счетом 3:0.

Шайбы в матче забивали Виталия Лялька, Евгений Никифоров и Артем Бондарев.

Сегодня также состоялись матчи УХЛ: "Кременчуг" победил белоцерковский "Белый Барс", а киевские "Дженералз" в овертайме обыграли харьковский "Витязь".

Результаты матчей:

Донбасс - Кривбасс 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 44:28 Лялька (Победоносцев - больш.) - 1:0; 54:21 Никифоров (Лялька) - 2:0; 54:51 Бондарев (Кугут - больш.) - 3:0

Белый Барс - ХК Кременчук 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 03:39 Кузьмик (Кирющенков, Коваленя) - 0:1; 05:00 Лесников (Бондаренко, Логач - больш.) - 1:1; 14:37 Коренчук (Слыш, Т. Гриценко - больш.) - 1:2; 26:28 Слыш (Коренчук, Т. Гриценко) - 1:3; 38:16 Гниденко (Кирющенков, Коваленя - больш.) - 1:4

Дженералз - Витязь 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 04:04 Сирченко (Еловиков, Костюк) - 1:0; 06:07 Ханин (Алексанян-Петрович) - 1:1; 08:44 Сальников (Максименко, Кобиков - больш.) - 1:2; 17:46 Сальников (Максименко, Кобиков) - 1:3; 26:48 Костюк (Еловиков, Овчинников - больш.) - 2:3; 46:35 Н. Дворник (А. Дворник) - 3:3; 47:49 Кобиков (Кривонос) - 3:4; 58:54 Костюк (Еловиков, Овчинников) - 4:4; 61:40 Овчинников (Сирченко, Н. Дворник) - 5:4.

Турнирная таблица:

1. Донбасс - 69 очков (после 27 матчей);

2. Кременчуг - 63 (27);

3. Кривбасс - 42 (25);

4. Дженералз - 31 (24);

5. Витязь - 12 (24);

6. Белый Барс - 11 (25).