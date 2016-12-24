НХЛ: "Коламбус" одержал 12-ю победу подряд, "Миннесота" - десятую

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге были сыграны 12 матчей, в которых, в частности, "Коламбус" одердал 12-ю победу подряд в регулярном чемпионате, а "Миннесота" - десятую, сообщает официальный сайт лиги.

"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд благодаря 36 сэйвам Сергея Бобровского и голам Сэма Ганье и Брэндона Саада. В обоих случаях голевыми передачами отметился Ник Фолиньо. "Блю Джекетс" ушли на рождественский перерыв на единоличном первом месте лиги с 50 очками после 32 сыгранных матчей. Серия игр, в которых "Коламбус" не проигрывал в основное время, достигла 14.

Единственный гол "Монреаля" забил защитник Джефф Питри. "Канадиенс" не смогли взять реванш за поражение в Коламбусе со счетом 0:10, которое произошло 4 ноября.

"Миннесота" выиграла рекордный в своей истории 10-й матч подряд. Ключом к успеху стали пять заброшенных во втором периоде шайб. На первой минуте второго периода Микко Койву и Нино Нидеррайтер забросили с разницей в 18 секунд, сделав счет 3:1. Преимущество "Уайлд" больше не упускали.

Самым результативным игроком матча стал Чарли Койл - гол и три передачи.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

0:1 — Кросби (Коул, Шири) — 02:39 1:1 — Аткинсон (Фолиньо, Веннберг) — 13:01 (5x4). 2:1 — Карлссон (Ганье, Андерсон) — 30:14 3:1 — Хартнелл — 32:20 4:1 — Хартнелл (Ганье, Джонсон) — 42:44 5:1 — Саад (Веннберг) — 43:01 6:1 — Дженнер (Дубински, Джонс) — 43:35 7:1 — Хартнелл (Дубински, Саад) — 46:24

Вратари: Бобровский — Мюррей (Флери)

«Ванкувер Кэнакс» — «Виннипег Джетс» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 — Гранлунд (Эрикссон) — 03:54 1:1 — Лайне (Элерс, Шайфли) — 39:17 1:2 — Элерс — 41:23 1:3 — Элерс (Петан, Энстрем) — 52:24 (5x4) 1:4 — Литтл (Перро, Уилер) — 55:43

Вратари: Миллер — Хатчинсон

«Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

0:1 — Мэттьюс (Зайцев) — 07:13 0:2 — Браун (Нюландер, Гардинер) — 11:49 (5x4) 0:3 — Кадри (Полак, ван Римсдайк) — 18:20 0:4 — ван Римсдайк — 26:05 0:5 — Готье (Марнер, Гардинер) — 28:42 0:6 — Кадри (Марнер, Зайцев) — 53:00 (5x4)

Вратари: Варламов, Пикар — Андерсен

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – Ватрано (Круг) – 22:09 0:2 – Бержерон (Круг, Спунер) – 25:13 (5x4) 1:2 – Барков (Ягр, Мэтисон) – 53:20 1:3 – Бэйкс (Маршан) – 58:37 (en)

Вратари: Раймер — Раск

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (0:2; 2:0; 3:0)

0:1 – Перрон – 14:11 0:2 – Миган (Ривз, Эдмундсон) – 14:43 1:2 – Бойл (Хедман, Друен) – 29:48 (5x4) 2:2 – Бурниваль (Гэррисон, Браун) – 37:27 3:2 – Киллорн (Строльман, Хедман) – 45:25 4:2 – Дрюэн (Фильппула, Строльман) – 58:20 5:2 – Дрюэн (Хедман, Фильппула) – 59:29 (en)

Вратари: Василевский — Аллен (Хаттон)

«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

1:0 – Пачьоретти (Дано, Уэбер) – 22:01 (4x5) 1:1 – Шредер – 27:09 2:1 – Лехконен (Флинн, Плеканец) – 30:35 2:2 – Спаржон (Цукер, Гранлунд) – 35:43 2:3 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 43:08 (4x5) 2:4 – Цукер – 59:37 (en)

Вратари: Прайс — Дубник

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфией Флайерз» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Паренто (Каммальери, Сиверсон) – 07:40 (5x4) 2:0 – Вуд (Хенрик) – 13:26 3:0 – Хенрик (Холл, Паренто) – 33:49 4:0 – Палмьери (Грин, Мур) – 58:38 (5x4)

Вратари: Шнайдер — Мэйсон (Столаж)

«Нэшвилл Предаторз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

0:1 – Шор – 06:33 0:2 – Дауд (Льюис, Пирсон) – 44:25 0:3 – Картер – 44:34 0:4 – Сетогучи (Копитар, Браун) – 51:39

Вратари: Ринне — Будай

«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Дзингел (Туррис) – 21:02 1:1 – Сильверберг (Перри, Верметт) – 39:50 (5x4) 2:1 – Хоффман (Фанеф) – 64:03 (4x3)

Вратари: Кондон — Гибсон

Баффало Сэйбрз — Каролина Харрикейнз — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

0:1 — Скиннер (Слэвин, Хэнифин) — 01:44 0:2 — Фолк (Стемпняк) — 17:51 1:2 — Ларссон (Райнхарт, Фолиньо) — 45:32 1:3 — Ахо (Раск, Песке) — 59:00 (en).

Вратари: Ленер — Уорд