НХЛ: "Коламбус" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись десять матчей, в центральном из которых "Коламбус" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

"Коламбус" обырал "Питтсбург" со счетом 7:1.

Пингвины сумели на равных противостоять сопернику только в первом периоде. И даже открыли счет в матче, благодаря точному броску Сидни Кросби. Период завершился со счетом 1:1. В дальнейшем полное преимущество было у "Коламбуса" - два гола во втором периоде и четыре в третьем. Хет-трик в этом матче у форварда "Коламбуса" Хартнелла.

Баффало — Каролина 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: 01:44 Скиннер — 13 (Слэвин, Хэнифин) — 0:1, 17:51 Фальк — 6 (Стемпняк) — 0:2, 45:32 Ларссон — 6 (Райнхарт, Фолиньо) — 1:2, 59:00 Ахо — 6 (Раск, Пеши) — 1:3

Вратари: Ленер — Уорд

Нью-Джерси — Филадельфия 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 07:40 Паренто — 8 (Каммаллери, Северсон — больш) — 1:0, 13:26 Вуд — 4 (Энрике) — 2:0, 33:49 Энрике — 8 (Холл, Паренто) — 3:0, 58:38 Палмьери — 5 (Грин, Мур — больш) — 4:0

Коламбус — Питтсбург 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Шайбы: 02:39 Кросби — 23 (Коул, Шири) — 0:1, 13:01 Аткинсон — 15 (Фолиньо, Веннберг — больш) — 1:1, 30:15 Карлссон — 5 (Ганье, Андерсон) — 2:1, 32:20 Хартнелл — 6 — 3:1, 42:44 Хартнелл — 7 (Ганье, Джонсон) — 4:1, 43:01 Саад — 12 (Веннберг) — 5:1, 43:35 Дженнер — 6 (Дубински, Джонс) — 6:1, 46:42 Хартнелл — 8 (Дубински, Саад) — 7:1

Вратари: Бобровский — Мюррей (Флери)

Монреаль — Миннесота 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 22:01 Пасиоретти — 14 (Дано, Вебер — меньш) — 1:0, 27:09 Шрейдер — 1 — 1:1, 30:35 Лехконен — 7 (Флинн, Плеканец) — 2:1, 35:43 Спаржеон — 2 (Зукер, Гранлунд) — 2:2, 43:08 Стаал — 11 (Гранлунд, Сутер — меньш) — 2:3, 59:37 Зукер — 7 — 2:4

Вратари: Прайс — Дубник

Оттава — Анахайм 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 21:02 Дзингель — 8 (Туррис) — 1:0, 39:50 Силфверберг — 9 (Перри, Верметт — больш) — 1:1, в овертайме 04:03 Хоффман — 10 (Фанеф — больш) — 2:1

Вратари: Кондон — Гибсон

Тампа-Бэй — Сент-Луис 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Шайбы: 14:11 Перрон — 9 — 0:1, 14:43 Меган — 1 (Ривс, Эдмундсон) — 0:2, 29:48 Бойл — 8 (Хедман, Дрюэн) — 1:2, 37:27 Борнивал — 1 (Гаррисон, Браун) — 2:2, 45:25 Киллорн — 11 (Стралман, Хедман) — 3:2, 58:20 Дрюэн — 9 (Филппула, Стралман) — 4:2, 59:29 Дрюэн — 10 (Хедман, Филппула) — 5:2

Вратари: Василевский — Аллен (Хаттон)

Флорида — Бостон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайбы: 22:09 Ватрано — 1 (Крюг) — 0:1, 25:13 Бержерон — 5 (Крюг, Спунер — больш) — 0:2, 53:20 Барков — 9 (Ягр, Матесон) — 1:2, 58:37 Бэкес — 8 (Маршан) — 1:3

Вратари: Раймер — Раск

Нэшвилл — Лос-Анджелес 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Шайбы: 06:33 Шор — 2 — 0:1, 44:25 Дауд — 4 (Льюис, Пирсон) — 0:2, 44:34 Картер — 17 — 0:3, 51:39 Сетогучи — 4 (Копитар, Браун) — 0:4

Вратари: Ринне — Будай

Колорадо — Торонто 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайбы: 07:13 Мэттьюз — 16 (Зайцев) — 0:1, 11:49 Браун — 5 (Нюландер, Гардинер — больш) — 0:2, 18:20 Кадри — 12 (Полак, ван Римсдайк) — 0:3, 26:05 ван Римсдайк — 13 — 0:4, 28:42 Готье — 1 (Марнер, Гардинер) — 0:5, 53:00 Кадри — 13 (Марнер, Зайцев — больш) — 0:6

Вратари: Варламов (Пикар) — Андерсен

Ванкувер — Виннипег 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 03:54 Гранлунд — 7 (Эрикссон) — 1:0, 39:17 Лайне — 19 (Элерс, Шайфли) — 1:1, 41:23 Элерс — 8 — 1:2, 52:24 Элерс — 9 (Петан, Энстрем — больш) — 1:3, 55:43 Литтл — 5 (Перро, Уилер) — 1:4

Вратари: Миллер — Хатчинсон