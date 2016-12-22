НХЛ: "Эдмонтон" впервые за 26 матчей переиграл "Аризону" в основное время

В ночь на четвер в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча в одном из которых "Эдмонтон" впервые за 26 матчей с 2011 года переиграл "Аризону" в основное время, сообщает официальный сайт лиги.

Из предыдущих 25 поединков "Койотиз" выиграли 21 раз при четырех победах "Ойлерз" в овертаймах.

"Эдмонтон" обеспечил результат к началу второго периода, поведя со счетом 3:0. Гол и две передачи сделал Марк Летестю, а Милан Лучич и Мэтт Хендрикс забросили по шайбе. В третьем периоде "Койотиз" перебросали соперника 16-1, но смогли отличиться только за шесть секунд до конца матча. Третья 20-минутка вообще получилась задорной - две драки в общей сложности привели к 81 минуте штрафа на обе команды.

Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид вновь не набрал очков. В последних шести матчах на его счету только два ассистентских балла.

В другом матче дня "Филадельфия" обыграла Вашингтон" в серии буллитов - 3:2. Команды не обманули ожидания, выдав крайне зрелищный матч. "Вашингтон" дважды вел в счете, но "Филадельфия" оба раза сравнивала его, выстояла в овертайме и взяла верх в серии буллитов за счет реализованных попыток Якуба Ворачека и Уэйна Симмондса.

Центральными фигурами встречи стали вратари обеих команд. Стив Мэйсон и Брэйден Холтби сделали по 36 сэйвов, не раз спасая свои команды. "Флайерз" прервали серию из двух поражений, которые последовали за 10-матчевой победной серией. "Кэпиталз" в свою очередь уступили во второй раз подряд.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Андре Бураковски (отличился впервые за 27 матчей) и Ларс Эллер (первый гол за 18 игр). Бураковски также набрал балл за передачу. Нападающий вернулся в состав после того, как не попадал в заявку трех последних матчей.