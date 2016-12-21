Знаменитый хоккеист Ягр стал вторым бомбардиром в истории НХЛ

Знаменитый чешский форвард "Флорида Пантерс" Яромир Ягр прошедшей ночью вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

В прошедшем поединке против "Баффало" 44-летний нападающий сделал три результативные передачи и помог своей команде выиграть 4:3 по буллитам.

Три ассиста позволили Ягру добраться до показателя в 1887 очков, это второй результат в истории НХЛ. Для того, чтобы достичь этих цифр, Ягру понадобилось 1662 матча - на его счету 755 шайб и 1132 ассиста.

Лидером по очкам остается легендарный канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 набранных очков в период с 1978-го по 1999-й год.

Напомним, Яромир Ягр выступает в НХЛ с 1990 года. Он является двукратным чемпионом лиги в составе "Питтсбурга" (1991, 1992) и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии (1998).