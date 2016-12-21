НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Рейнджерс", победы "Коламбуса" и "Монреаля" (результаты матчей)

Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинс" разгромил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче лидеров Восточной конференции НХЛ. Игра завершилась со счетом 7:2 - лидер "Пингвинс" Сидни Кросби провел дежурный гол в лиге, а Евгений Малкин набрал три очка по системе "гол+пас".

В других встречах отметим победу "Коламбуса" по буллитам в матче с "Лос-Анджелесом" (3:2). Этот успех "Блю Джекетс" стал для них десятым подряд, что является рекордом в истории клуба.

Также примечательным стало поражение "Чикаго" от "Оттавы" (3:4). "Сенаторс" впервые за последние 15 лет обыграли "Блэкхоукс".

Результаты матчей:

Питтсбург - Нью-Йорк Рейнджерс 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Шайбы: 05:55 Кросби - 1:0, 16:59 Пампел - 1:1, 24:43 Малкин - 2:1, 28:53 Кессел - 3:1, 42:52 Грабнер - 3:2, 44:11 Шультц - 4:2, 46:12 Раст - 5:2, 52:22 Хорнквист - 6:2, 59:49 Бонино - 7:2.

Коламбус - Лос-Анджелес 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 27:35 Аткинсон - 1:0, 36:12 Картер - 1:1, 44:05 Аткинсон - 2:1, 50:16 Картер - 2:2;

Решающий буллит: Ганье (второй раунд).

Монреаль - Анахайм 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 05:19 Кольяно - 0:1, 19:00 Байрон - 1:1, 32:35 Плеканец - 2:1, 44:32 Питри - 3:1, 48:52 Пасиоретти - 4:1, 59:13 Терри - 5:1.

Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 03:05 Ли - 0:1, 05:40 Хики - 0:2, 26:18 Кулемин - 0:3, 43:04 Блид - 1:3, 47:12 Мур - 2:3, 53:02 Ли - 2:4.

Нью-Джерси - Нэшвилл 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 05:43 Нил - 0:1, 07:25 Нил - 0:2, 25:55 Экхольм - 0:3, 48:12 Форсберг - 0:4, 53:40 Джохансен - 0:5, 54:11 Калинин - 1:5.

Тампа-Бэй - Детройт 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 07:02 Бойл - 1:0, 27:41 Дрюэн - 2:0, 37:04 Поинт - 3:0, 37:04 Наместников - 4:0, 59:49 Мэнта - 4:1.

Флорида - Баффало 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:09 Барков - 1:0, 32:14 Яндл - 2:0, 35:45 Райнхарт - 2:1, 36:55 Кэйн - 2:2, 52:19 Ристолайнен - 2:3, 56:09 Бьегстад - 3:3;

Решающий буллит: Барков (второй раунд).

Миннесота - Колорадо 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 14:14 Койл - 1:0, 28:21 Койву - 2:0.

Чикаго - Оттава 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Шайбы: 04:30 Райан - 0:1, 11:17 Панарин - 1:1, 27:31 Брассар - 1:2, 27:41 Паятт - 1:3, 32:00 Мотте - 2:3, 34:22 Фанеф - 2:4, 41:42 Паник - 3:4.

Даллас - Сент-Луис 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:04 Ивс - 1:0, 11:15 Швартц - 1:1, 38:36 Спецца - 2:1, 39:29 Берглунд - 2:2, ОТ 01:55 Перрон - 2:3.

Ванкувер - Виннипег 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 14:08 Уилер - 0:1, 29:18 Хансен - 1:1, 43:19 Хансен - 2:1, 46:41 Бертчи - 3:1, 57:46 Хорват - 4:1.

Сан-Хосе - Калгари 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Шайбы: 25:35 Марло - 1:0, 29:18 Мартин - 2:0, 34:23 Донской - 3:0, 36:19 Донской - 4:0, 41:19 Беннетт - 4:1.