НХЛ. "Сент-Луис" проиграл "Эдмонтону", "Анахайм" победил "Торонто" (результаты матчей)

Команда "Сент-Луис Блюз" проиграла дома "Эдмонтон Ойлерс" в центральном матче дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3, а победную шайбу за гостей забросил форвард Райан Ньюджент-Хопкинс.

В других встречах "Анахайм" обыграл "Торонто", "Филадельфия" неожиданно уступила в серии буллитов "Нэшвиллу", а "Калгари" на выезде справился с "Аризоной".

Результаты матчей:

Филадельфия - Нэшвилл 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 10:32 Макдональд - 1:0, 51:46 Форсберг - 1:1;

Решающий буллит: Эллис (первый раунд).

Торонто - Анахайм 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 27:27 Мэттьюз - 1:0, 38:01 Гетцлаф - 1:1, 41:21 Ритчи - 1:2, 51:42 Кадри - 2:2, 53:08 Фаулер - 2:3.

Сент-Луис - Эдмонтон 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 04:20 Бродзяк - 1:0, 11:44 Питлик - 1:1, 12:17 Тарасенко - 2:1, 45:47 Марун - 2:2, ОТ 02:55 Ньюджент-Хопкинс - 2:3.

Аризона - Калгари 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Шайбы: 05:12 Дворак - 1:0, 28:10 Бэклунд - 1:1, 40:20 Брауэр - 1:2, 49:07 Уайт - 2:2, 52:25 Верстиг - 2:3, 59:00 Броуди - 2:4.