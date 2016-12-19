НХЛ. "Чикаго" обыграл "Сан-Хосе", "Коламбус" побеждает девятый раз подряд (результаты матчей)

Лидер Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхоукс" минувшей ночью победил "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:1.

"Шаркс", которые также занимают одно из первых мест на Западе, первыми забросили шайбу, когда отличился Джо Павелски. Но после этого "Чикаго" ответил своими четырьмя попаданиями от Данкана Кита, Райана Хартмана, Винса Хинострозы и Патрика Кэйна.

Лидеры Восточной конференции, которые проводили в этот игровой день свои встречи, также завершили их победами. "Нью-Йорк Рейенджерс" по буллитам выиграл у "Нью-Джерси" (3:2 Б), а "Коламбус" в овертайме оказался сильнее "Ванкувера".

Результаты матчей:

Чикаго - Сан-Хосе 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 21:13 Павелски - 0:1, 36:49 Кит - 1:1, 46:59 Хартман - 2:1, 57:40 Хиностроза - 3:1, 59:13 Кэйн - 4:1.

Ванкувер - Коламбус 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Шайбы: 21:10 Аткинсон - 0:1, 33:18 Саад - 0:2, 42:51 Саттер - 1:2, 47:42 Д.Седин - 2:2, 55:21 Саад - 2:3, 58:51 Хансен - 3:3, ОТ 00:46 Джонс - 3:4.

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 24:37 Паренто - 0:1, 48:10 Крайдер - 1:1, 50:32 Вуд - 1:2, 58:47 Степан - 2:2;

Решающий буллит: Хэйес (четвертый раунд).

Виннипег - Колорадо 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 27:06 Лайне - 1:0, 42:54 Уилер - 2:0, 44:03 Элерс - 3:0, 57:59 Игинла - 3:1, 59:30 Элерс - 4:1.

Нью-Йорк Айлендерс - Оттава 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Шайбы: 10:30 Райан - 0:1, 17:20 Смит - 0:2, 20:27 Ли - 1:2, 34:07 Бувилье - 2:2, 35:03 Стоун - 2:3, 45:45 Брассар - 2:4, 56:33 Смит - 2:5, 59:34 Паятт - 2:6.