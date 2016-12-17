Сборная Украины по хоккею обыграла Южную Корею в последнем матче EIHC

В польском Гданське завершился матч заключительного 3-го тура этапа Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины встречалась с командой Южной Кореи и сумела одержать первую победу на турнире, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в овертайме, где украинцы забросили третью решающую шайбу - 3:2.

Наша команда имела преимущество в два гола уже к середине матча. В первом периоде, на 15-й минуте, Алексей Мельников открыл счет, завершив комбинацию с участием Шамиля Рамазанова и Сергея Кузьмика. А в середине второго периода, на 32-й минуте, Виталий Лялька с передачи Юрия Петранговского забил второй гол и удвоил преимущество сборной Украины.

Впрочем, спустя полторы минуты, Ли забил первый гол сборной Кореи, а в начале третьей 20-минутки Сео сранвял счет - 2:2.

Судьба матча была решена в овертайме, когда за 23 секунды до окончания дополнительной 5-минутки Рамазанов забил гол с подачи Ляльки - 3:2.

Таким образом, сборная Украины добыла первую победу на турнире и заняла итоговое 3-е место при 4 участникам. Ранее украинцы дважды проиграли с одинаковым счетом 1:5 командам Казахстана и Польши.