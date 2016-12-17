"Кингз" прервали серию "Питтсбурга" из семи побед подряд в НХЛ, "Колмабус" одержал восьмую победу подряд

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей, в самом нерезультативном из которых "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Питтсбург Пингвинз" и прервал серию команды из семи побед подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Главным творцом победы "Кингз" стал вратарь Петер Будай, отразивший все 39 бросков по своим воротам. И, конечно, нападающий Тайлер Тоффоли, забивший победный гол в овертайме. Будай оформил третий шатаут в сезоне, остановив команду, которая за предыдущие семь матчей забила 39 голов.

Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби впервые в сезоне не смог забить в двух матчах подряд. Он является лидером лиги с 21 заброшенной шайбой.

"Кингз" выиграли второй матч из трех по ходу продолжающейся девятиматчевой гостевой серии.

"Питтсбург" играл без ведущего защитника Криса Летанга, а после двух периодов потерял еще и Тревора Дэйли, получившего травму нижней части тела.

В свою очередь, "Коламбус" одержал восьмую победу одряд в сезоне. Команда одолела "Калгари" со счетом 4:1.

Баффало — Нью-Йорк Айлендерс 3:2 (в овертайме) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 13:08 Строум — 4 (Клаттербак, Кулемин) — 0:1, 22:32 Ларссон — 5 (Ристолайнен, Маккейб) — 1:1, 26:39 Квайн — 2 (Принс — больш) — 1:2, 43:19 Моулсон — 8 (Кэйн, Джионта — больш) — 2:2, в овертайме 00:42 Ристолайнен — 2 (Окпосо) — 3:2

Вратари: Ленер — Берубе

Питтсбург — Лос-Анджелес 0:1 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 01:00 Тоффоли — 8 (Мартинес, Пирсон) — 0:1

Вратари: Мюррей — Будай

Монреаль — Сан-Хосе 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)

Шайбы: 06:50 Шлемко — 1 (Бодкер, Донской — больш) — 0:1, 09:00 Марло — 8 (Торнтон, Бернс — больш) — 0:2, 13:18 Мейер — 1 (Шлемко, Донской) — 0:3, 26:44 Карлссон — 3 (Хэйли) — 0:4, 50:28 Флинн — 3 (Плеканец, Редмонд) — 1:4, 53:48 Питри — 5 (Маккаррон, Карр) — 2:4

Вратари: Прайс (Монтойя) — Джонс

Каролина — Вашингтон 3:4 (по буллитам) (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:46 Скиннер — 12 (Райан, Раск) — 1:0, 26:25 Овечкин — 14 (Бэкстрем, Карлсон — больш) — 1:1, 31:13 Уильямс — 7 (Кузнецов, Нисканен) — 1:2, 33:31 Фальк — 5 (Ахо, Теравайнен) — 2:2, 40:40 Теравайнен — 6 (Ахо, Слэвин — больш) — 3:2, 53:56 Оши — 10 (Орлов, Нисканен) — 3:3

Решающий буллит: Кузнецов (второй раунд)

Вратари: Уорд — Грубауэр

Колорадо — Флорида 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 30:11 Тютин — 1 (Маккиннон, Дюшен) — 1:0, 36:10 Демерс — 5 (Гриффит, Барков) — 1:1, 46:37 Смит — 6 (Маккензи, Демерс — меньш) — 1:2, 50:49 Матесон — 3 (Скевиур, Пысык) — 1:3

Вратари: Пикар — Раймер

Калгари — Коламбус 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 03:46 Дженнер — 5 (Карлссон, Савар) — 0:1, 14:22 Саад — 9 (Веннберг, Веренски) — 0:2, 16:45 Монахэн — 10 (Верстиг, Гудро — больш) — 1:2, 21:14 Ганье — 13 (Веренски, Аткинсон — больш) — 1:3, 27:31 Калверт — 4 (меньш) — 1:4

Вратари: Джонсон — Бобровский

Ванкувер — Тампа-Бэй 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 06:31 Хедман — 6 (Филппула, Бойл) — 0:1, 21:37 Саттер — 8 (Гранлунд, Эрикссон) — 1:1, 33:25 Сбиса — 1 (Барроус, Бертчи) — 2:1, 43:53 Конакер — 1 (Дрюэн — больш) — 2:2, 47:46 Хорват — 9 (Эрикссон, Гранлунд — больш) — 3:2, 59:13 Барроус — 6 (Хорват) — 4:2

Вратари: Миллер — Василевский