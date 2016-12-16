Сборная Украины по хоккею проиграла команде Польши во втором матче EIHC
22:34, 16 декабря 2016Хоккей
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Матч завершился со счетом 1:5.
Украинцы снова проиграли с крупным счетом / facebook.com/pzhl.tv
В польском Гданське завершился матч 2-го тура Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины играла с хозяевами турнира из команды Польши и проиграла со счетом 1:5, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша команда проиграла второй матч подряд с одинаковым счетом 1:5.
Украинцы забили единственный гол при счете 0:4, в середине второго периода. Георгий Кича, завершил комбинацию с участием Павла Тарана и Юрий Петранговского.
Таким образом, после проигрышей команде Казахстана (1:5) и Польши (1:5), у украинцев 0 очков и разница шайб 2:10.
В субботу состоится заключительный матч сборной Украины на турнира в Гданське - против сборной Южной Кореи.
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