"Детройт" проиграл четвертый матч подряд и рискует впервые за 26 лет пропустить Кубок Стэнли

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей регулярного чемпионата в одном из которых "Детройт Ред Уингз" проиграли "Лос-Анджелес Кингз", продлив свою серию неудач, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:4.

"Детройт" проиграл четвертую встречу подряд и все ближе к тому, чтобы впервые за 26 лет не попасть в плей-офф - Кубок Стэнли.

Главным героем игры стал нападающий "Кингз" Тайлер Тоффоли, на счету которого два гола и передача.

"Ред Уингз" не создали множества проблем сопернику, нанеся всего 18 бросков по воротам Джеффа Заткоффа. А до шестой минуты второго периода нападающие "Детройта" вообще не могли бросить по воротам. Коллектив Джеффа Блашилла начал сезон с четырех домашних побед подряд, но затем на Joe Louis Arena добивался успеха только в двух матчах из 14.

Бостон — Анахайм 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Шайбы: 12:07 Хара — 2 (Бэкес, Маршан) — 1:0, 12:20 Чарник — 4 (Спунер, Нэш) — 2:0, 12:44 Кольяно — 8 — 2:1, 17:50 Биекса — 2 (Гетцлаф) — 2:2, 20:55 Мэнсон — 1 (Силфверберг, Ракелл) — 2:3, 22:06 Крейчи — 6 (Бэкес, Крюг — больш) — 3:3, 25:02 Ракелл — 12 (Ватанен, Фаулер) — 3:4

Вратари: Худобин — Бернье

Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Шайбы: 02:14 Лэдд — 4 (Квайн, Чимера) — 1:0, 03:48 Сизикас — 4 (Кулемин) — 2:0, 09:47 Панарин — 12 (Сибрук, Кит — больш) — 2:1, 13:03 Анисимов — 14 (Кэйн, Панарин — больш) — 2:2, 14:08 Хосса — 16 (Хартман, Тэйвз) — 2:3, 15:20 Строум — 3 (Нельсон, Бойчак) — 3:3, 20:22 Ли — 9 (Хамоник, Таварес) — 4:3, 39:41 Панарин — 13 (Сибрук, Кит — больш) — 4:4, 53:47 Паник — 8 (Расмуссен, Крюгер) — 4:5

Вратари: Грайсс — Дарлинг

Торонто — Аризона 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 19:52 Мэттьюз — 14 (Нюландер, Гардинер — больш) — 1:0, 21:10 Мартинук — 6 (Врбата, Перлини) — 1:1, 23:24 Экман-Ларссон — 6 (Ридер, Деанджело — больш) — 1:2, 33:56 Марнер — 8 (Полак, Ханвик) — 2:2

Решающий буллит: Холланд (третий раунд)

Вратари: Андерсен — Смит

Детройт — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 00:21 Форборт — 2 (Кинг, Тоффоли) — 0:1, 07:13 Грин — 7 (Гленденинг) — 1:1, 39:43 Дауд — 3 (Браун, Даути) — 1:2, 53:50 Тоффоли — 6 (Гилберт) — 1:3, 56:26 Тоффоли — 7 (Браун, Мартинес) — 1:4

Вратари: Ховард — Заткофф

Сент-Луис — Нью-Джерси 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 07:49 Энрике — 7 (Зейджак — меньш) — 0:1, 11:36 Вуд — 2 (Энрике, Палмьери) — 0:2, 17:06 Тарасенко — 15 (Швартц, Хант — больш) — 1:2, 22:05 Лехтеря — 4 (Фаббри, Тарасенко) — 2:2, 27:45 Пьетранджело — 6 (Тарасенко, Шеттенкирк) — 3:2, 49:00 Якупов — 3 (Счастны) — 4:2, 58:39 Берглунд — 2 — 5:2

Вратари: Аллен — Шнайдер

Нэшвилл — Миннесота 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 10:20 Бродин — 2 (Гранлунд, Койву — больш) — 0:1, 12:04 Эллис — 4 (Уилсон, Арвидссон) — 1:1, 18:37 Койл — 10 (Нидеррайтер, Хоула) — 1:2, 19:06 Стаал — 8 (Нидеррайтер) — 1:3, 28:55 Фишер — 8 (Нил, Джохансен — больш) — 2:3, 59:04 Стаал — 9 (Койл) — 2:4, 59:39 Гранлунд — 7 (Паризе) — 2:5

Вратари: Ринне — Дубник

Виннипег — Флорида 4:3 (по буллитам) (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 19:49 Бафальен — 4 (Лайне, Перро) — 1:0, 24:51 Барков — 7 (Бьегстад, Ягр — больш) — 1:1, 28:36 Смит — 5 (Гриффит, Яндл — больш) — 1:2, 30:11 Лоури — 7 (Постма, Танев) — 2:2, 31:58 Трочак — 8 (Экблад, Смит — больш) — 2:3, 42:36 Литтл — 4 (Уилер, Бафальен) — 3:3

Решающий буллит: Перро (шестой раунд)

Вратари: Хеллебайк — Люонго

Даллас — Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 47:08 Нэш — 12 (меньш) — 0:1, 58:56 Зуккарелло — 8 (Грабнер, Хэйес) — 0:2

Вратари: Ниеми — Лундквист