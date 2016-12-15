Сборная Украины по хоккею проиграла в первом матче EIHC

В польском Гданське завершился стартовый матч этапа турнира Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины встречалась с командой Казахстана и уступила с крупным счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:5.

Наши хоккеисты проиграли первый период со счетом 0:2. А во второй 20-минутке пропустили еще три гола - 0:3. И только в заключительной третьем периоде, когда судьба матча была фактически предрешена, сумели не только на равных сыграть с соперником, но и выиграть отрезок, благодаря единственной шайбе Сергея Бабинца. Он завершил комбинацию с участием Всеволода Толстоушко и Виталия Ляльки.

В пятницу и субботу украинским хоккеистам также предстоит провести матчи против команд Польши (16 декабря) и Южной Кореи (17 декабря).