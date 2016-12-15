Молодежная сборная Украины уступила Словении в очередном матче Чемпионата мира

В Будапеште завершился матч 4-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд (возраст игроков не превышает 20-ти лет), в котором сборная Украины проиграла команде Словении, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:4.

Украинцы продержались на равных с соперником лишь полторы минуты первого периода. А уже через 1 минуту и 38 секунд после начала матча первый гол в наши ворота отправил Матевза Бана. В середине периода Ян Ежовшек удвоил преимущество словенцев, а Вадим Мазур реализовал большинство и сократил отставание до минимума, подарив украинцам надежду - 1:2.

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Но, во втором периоде, два гола соперника стали ключевыми в определении победителя. Ежовшек оформил дубль, а последний гол забил Гаспер Главич — 1:4.

Таким образом, у нашей команды одна победа (в овертайме над Италией) при трех поражениях и 2 очка в турнирной таблице. Команда борется со сборными Великобритании и Италии за право остаться в третьем по значимости дивизионе мирового хоккея - 1В.

Матч заключительного тура Украина - Великобритания состоится в субботу, 17 декабря.