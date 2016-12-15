НХЛ. "Филадельфия" побила 30-летний рекорд, "Питтсбург" стал лидером регулярного чемпионата (результаты матчей)

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерс" прошедшей ночью обыграла на выезде "Колорадо Эвенланж" со счетом 4:3. Эта победа стала для "Летчиков" десятой подряд в регулярном чемпионате, чего не удавалось совершить команде в течение последних 30 лет.

На данный момент "Филадельфия", которая является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1974, 1975), находится с 41 очком в группе лидеров Восточной конференции, уступая лишь "Питтсбургу", "Монреалю" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Также отметим, что в другом матче прошедшего игрового дня "Питтсбург" в овертайме справился с "Бостоном" - 4:3. После этого действующие чемпионы НХЛ как минимум на два дня стали лидерами регулярного чемпионата. В пятницу утром "Монреаль", который сыграл на один матч меньше, может вернуться на первую позицию, если победит "Сан-Хосе".

Результаты матчей:

Колорадо - Филадельфия 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Шайбы: 24:01 Дель Зотто - 0:1, 32:14 Бурк - 1:1, 36:34 Дюшен - 2:1, 36:57 Симмондс - 2:2, 43:30 Любимов - 2:3, 45:16 Шенн - 2:4, 55:15 Дюшен - 3:4.

Оттава - Сан-Хосе 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:57 Павелски - 0:1, 07:01 Райан - 1:1, 31:30 Бернс - 1:2, 37:27 Туррис - 2:2, 56:14 Фанеф - 3:2, 57:32 Тирни - 3:3.

Решающий буллит: Лабанк (четвертый раунд)

Питтсбург - Бостон 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 10:48 Маршан - 0:1, 12:49 Шультц - 1:1, 26:40 Крейчи - 1:2, 29:47 Бонино - 2:2, 49:02 Шири - 3:2, 53:20 Пастрнак - 3:3, ОТ 01:24 Раст - 4:3.

Калгари - Тампа-Бэй 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Шайбы: 03:06 Брауэр - 1:0, 10:04 Бойл - 1:1, 13:42 Бойл - 1:2, 24:40 Кобурн - 1:3, 38:47 Сустр - 1:4, 40:37 Киллорн - 1:5, 43:59 Броуди - 2:5, 44:20 Ферланд - 3:5, 59:15 Киллорн - 3:6.