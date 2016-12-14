Украинская молодежка проиграла Венгрии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею проиграла в своем третьем матче на молодежном чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходит в Будапеште.

Команда Андрея Савченко уступила хозяевам соревнований, сборной Венгрии, со счетом 1:3. В составе украинцев шайбу забил Ярослав Свищев.

Таким образом, в дальнейшем сборной Украины престоит борьба за выживание в Дивизионе 1В, который является третьим по рангу в мировой иерархии.

Напомним, ранее "сине-желтые" проиграли Польше (2:4) и победили в овертайме Италию (2:1). Следующий матч Украина проведет завтра, 15 декабря, против Словении.

Венгрия U20 - Украина U20 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 02:58 Петер (Ревеш, Стипсич) - 1:0; 07:05 Свищев (Александров, Ворона - больш.) - 1:1; 40:16 Шаги (Стипсич) - 2:1; 47:57 Ревеш (Петер, Р. Киш) - 3:1.