"Коламбус" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В Нациоанльной хоккейной лиге в ночь на среду состоялись десять матчей, в центральном из которых "Коламбус" одержал седьмую победу подряд, в волевом режиме переиграв в гостях "Эдмонтон", сообщает официальный сайт лиги.

"Ойлерз" открыли счет в первом периоде благодаря голу Тайлера Питлика, во втором периоде Сэм Ганье сравнял счет, а в третьем Кэм Аткинсон и Мэтт Калверт принесли "Блю Джекетс" два очка.

Ганье к голу добавил передачу, став второй звездой встречи. Главным героем стал Сергей Бобровский, который отразил 33 броска и оформил свою шестую подряд победу. Российский вратарь с 17 выигрышами стал лучшим в лиге, обойдя Кэри Прайса.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 — Нельсон (Панарин, Анисимов) — 09:32 1:1 — Конолли (Эллер, Врана) — 22:09 1:2 — Уильямс (Врана, Кузнецов) — 27:37 (5x4) 2:2 — Кулемин (Ледди, Цизикас) — 30:41 2:3 — Нисканен (Орлов, Юханссон) — 41:34 2:4 — Нисканен (Кузнецов, Карлсон) — 58:02 (5x4)

Вратари: Галак — Холтби

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блэкхоукс» - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — вам Римсдайк (Панарин, Анисимов) — 25:18 1:1 — Фаст (Линдберг) — 28:15 1:2 — Анисимов (Кэмпбелл, Панарин) — 38:51

Вратари: Раанта — Дарлинг

«Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс» — 8:6 (2:1, 0:4, 6:1) 1

:0 – Ахо (Стемпняк, Песке) – 5:27 1:1 – Берчи (Берроуз, Хорват) – 7:35 2:1 – Скиннер (Райан, Хэнифин) - 9:25 (5х4) 2:2 – Берроуз (Трямкин, Берчи) – 24:11 2:3 – Гранлунд (Эрикссон) – 25:24 2:4 – Хаттон (Саттер) – 28:47 2:5 – Берчи (Д.Седин, Х.Седин) - 34:19 3:5 – Скиннер (Раск, Райан) – 41:16 (5х4) 4:5 – Хэйнси (Раск, Фолк) – 44:14 5:5 – Раск (Скиннер, Райан) - 44:38 6:5 – Фолк (Дж.Стаал, Линдхольм) – 45:14 7:5 – Дж.Стаал (Нордстрем, Линдхольм) – 52:38 7:6 – Саттер (Гадбрэнсон) – 54:10 8:6 – Стемпняк (Фолк) – 59:02 ПВ

Вратари: Уорд (Лейтон) — Миллер (Маркстрем)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

1:0 – 10 Питлик (Кэссиан, Летесту) 1:1 – 27 Ганье (Веренски, Веннберг) 1:2 – 47 Эткинсон (Веннберг, Ганье) 1:3 – 48 Калверт (Андерсон)

Вратари: Талбо — Бобровский

«Даллас Старз» — «Анахайм Дакс» — 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

1:0 – 33 Джонс (Сегин, Бенн) 1:1 – 35 Гецлаф (Ракелль) 1:2 – 41 Перри (Гецлаф) 2:2 – 45 Хэмьюс (Спецца, Бенн) 3:2 – 46 Крэкнелл (Одуя) 4:2 – 50 Ивс (Гудлер) 5:2 – 52 Бенн (Сегин, Джорди Бенн) 6:2 – 53 Факса (Джорди Бенн)

Вратари: Ниеми — Гибсон (Бернье)

«Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 11 Паризе (Брудин, Поминвилл) 2:0 – 24 Хаула (Койл, Нидеррайтер) 3:0 – 29 Э.Стаал (Сперджен, Поминвилл) 4:0 – 46 Койву (Гранлунд, Цукер) 5:0 – 48 Цукер (Брудин, Дамба) 5:1 – 55 Макилрат (Смит, Маршессо)

Вратари: Дубник — Люонго (Раймер)

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

0:1 – 10 Шаттенкирк (Тарасенко) 0:2 – 16 Ривс (Эдмундсон, Бродзяк) 0:3 – 21 Хант (Шаттенкирк, Тарасенко) 1:3 – 24 Нил (Джохансен) 2:3 – 26 Форсберг (Экхольм, Арвидссон) 3:3 – 43 Джохансен (Уилсон) 4:3 – 49 Фишер (Арвидссон, Уилсон) 5:3 – 50 Рибейро (Фиала, Смит) 6:3 – 58 Фишер (Уотсон)

Вратари: Ринне — Аллен (Хаттон)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 6 Хайман (В. Нюландер, Мэттьюс) 2:0 – 27 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер) 2:1 – 52 Браун (Карлссон, Тирни) 2:2 – 54 Павелски (Марло, Бернс)

Вратари: Андерсен — Джонс

«Детройт Ред Уингз» — «Аризона Койотс» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

0:1 – 2 Деанджело (Экман-Ларссон, Ридер) 1:1 – 16 Атанасиу (Ванек, Нюквист) 1:2 – 19 Крауз (Врбата) 1:3 – 22 Макгинн (Чикран, Холланд) 1:4 – 51 Макгинн (Холланд, Дюклер)

Вратари: Ховард — Смит

«Баффало Сэйбрз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

0:1 – 3 Копитар (Маззин, Льюис) 0:2 – 27 Картер (Форборт, Тоффоли) 1:2 – 29 О′Райлли (Ристолайнен) 2:2 – 33 Айкел (Моулсон, Окпосо) 3:2 – 33 Джионта (Ларссон, Фалк) 4:2 – 35 Айкел (Моулсон, Окпосо) 4:3 – 44 Картер 5:3 – 55 Кэйн (Окпосо, Айкел) 6:3 – 59 Райнхарт (Ристолайнен)

Вратари: Ленер — Будай (Заткофф)