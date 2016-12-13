"Витязь" и "Дженералз" вновь перенесли очный матч УХЛ

17:27, 13 декабря 2016
Хоккей
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Две самые нестабильные команды Украинской хоккейной лиги проведут очные игры в 2017-м году.

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Украинская хоккейная лига информирует болельщиков о датах начала матчей между киевскими «Дженералз» и харьковским «Витязем», сообщается на сайте УХЛ.

Так, матч #73, который должен был стать домашним для «Дженералз», и ранее запланированный на 14 декабря, пройдёт 5 февраля на льду арены «Терминал». Время начала матча - 18:45. 

Также матч, который должен был состояться в Харькове, и ранее перенесенный по причине форс-мажора, состоится 5 марта. Время начала встречи будет уточнено позднее. 

Таким образом, следующие матчи Украинской хоккейной лиги состоятся в первый игровой день 26-го тура чемпионата – 21 декабря, когда «Кривбасс» примет «Белый Барс», а «Витязь» сыграет в Харькове с «Донбассом». 

До этого времени в календаре УХЛ запланирована пауза.

В нынешнем сезоне Украинской хоккейной лиги перенесены уже семь матчей регулярного чемпионат.

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