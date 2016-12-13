"Питтсбург" разгромил "Аризону" в самом результативном матче дня НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча регулярного чемпионата, в которых "Питтсбург" разгромил "Аризону", а "Монреаль" в овертайме уступил "Бостону", сообщает официальный сайт лиги.

"Питтсбург" одержал шестую победу подряд, не оставив "Аризоне" ни малейших шансов - 7:0. А если они и были, то их свел к нулю вратарь Мэтт Мюррей, сделавший 32 сэйва и оформивший третий шатаут в сезоне. Мюррей выиграл 11 из 13 матчей, в которых принимал участие.

Авторами голов у "Пингвинз" стали семь разных игроков. В первом периоде счет открыл Скотт Уилсон, в втором и сам ударном периоде забивали Сидни Кросби, Ник Бонино, Тревор Дэйли и Брайан Раст. В третьей 20-минутке шайбами отметились Фил Кессел и Джастин Шульц.

"Пингвинз" за время шестиматчевой победной серии забросили уже 35 голов. В свою очередь, "Койотиз" проиграли в шестой раз за семь игр. Благодаря двум очкам "Питтсбург" поднялся на первое место Столичного дивизиона, обогнав "Рейнджерс".

В Монреале, в дуэли двух блестящих вратарей верх взял Туукка Раск. С 30 сэйвами, некоторые из которых были просто выдающимися, голкипер принес победу "Бостону" и стал первой звездой встречи. Кэри Прайс с 27 отраженными бросками стал вторым, но принес "Монреалю" по крайней мере одно очко.

До конца второго периода вратари были безупречны, но равновесие нарушил форвард "Брюинз" Остин Царник, забивший в ближний угол Прайса за 1:05 до второго перерыва и отпраздновав таким образом свое 24-летие. Раску не хватило до сухого матча чуть более трех минут - Пол Байрон с передачи Тори Митчелла и Андрея Маркова сравнял счет. Уже в пятый раз в сезоне Раск лишается шатаута, пропуская менее чем за пять минут до конца третьего периода. В овертайме острее действовали "Брюинз". Сначала забил Давид Крейчи, но его гол был отменен из-за помехи вратарю. А победу "Бостону" принес Райан Спунер, переигравший Прайса в ближнем бою. Но это не было точкой. Оперативный штаб в Торонто инициировал видеопросмотр из-за возможного офсайда, в то время как из "Брюинз" на льду оставался один Здено Хара. К счастью для команды Клода Жюльена, ситуация разрешилась в их пользу.

"Монреаль" потерпел всего третье домашнее поражение в сезоне (14-1-2), а "Бостон" прервал серию из трех неудачных матчей.