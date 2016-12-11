Украинская молодежка проиграла Польше в первом матче хоккейного ЧМ-2016

Сборная Украины по хоккею неудачно начала участие в чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходит в Будапеште.

Команда Андрея Савченко проиграла Польше со счетом 2:4. За украинскую команду шайбы забили Никита Коваленко и Ярослав Свищев, а Андрей Денискин отдал две результативные передачи.

Следующий матч на ЧМ-2016 молодежная сборная Украины сыграет завтра, 12 декабря, против Италии. Начало поединка в 14:00.

Украина U20 - Польша U20 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайбы: 19:11 Вробель (Крезолек) - 0:1; 25:10 Лищарчик (Езерски, Скокан) - 0:2; 47:51 Коваленко (Александров, Денискин - больш.) - 1:2; 49:01 Езерски (Лищарчик — больш.) - 1:3; 51:55 Свищев (Денискин, Рубан) - 2:3; 53:14 Пас (Крезолек, Госцински) - 2:4