НХЛ. "Монреаль" деклассировал "Колорадо", "Питтсбург" победил "Тампу-Бэй" (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдиэнс" рошедшей ночью нанес разгромное поражение "Колорадо Эвеланж" со счетом 10:1.

Отметим, что сразу четыре гола в матче забил форвард и капитан "Монреаля" Макс Пачиоретти.

В других матчах стоит выделить победу действующих чемпионов НХЛ "Питтсбург Пингвинс" над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3. Перед последним периодом "Питтсбург" уступал сопернику одну шайбу, но голы Евгения Малкина и Сидни Кросби исправили положение.

Результаты матчей:

Монреаль - Колорадо 10:1 (6:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 02:56 Флинн - 1:0, 05:13 Пасиоретти - 2:0, 07:12 Лехконен - 3:0, 08:13 Пасиоретти - 4:0, 08:41 Байрон - 5:0, 13:47 Флинн - 6:0, 19:47 Комо - 6:1, 31:35 Радулов - 7:1, 38:33 Пасиоретти - 8:1, 39:59 Питри - 9:1, 47:28 Пасиоретти - 10:1.

Тампа-Бэй - Питтсбург 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайбы: 12:03 Кросби - 0:1, 17:57 Дрюэн - 1:1, 23:38 Филппула - 2:1, 30:19 Дрюэн - 3:1, 37:25 Малкин - 3:2, 45:08 Кросби - 3:3, 48:36 Малкин - 3:4.

Лос-Анджелес - Оттава 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 03:10 Картер - 1:0, 07:22 Мартинес - 2:0, 22:00 Смит - 2:1, 39:58 Льюис - 3:1, 52:39 Габорик - 4:1.

Бостон - Торонто 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 21:44 Мэттьюз - 0:1, 35:14 Хайман - 0:2, 38:39 Маршан - 1:2, 49:52 ван Римсдайк - 1:3, 58:27 Браун - 1:4.

Коламбус - Нью-Йорк Айлендерс 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Шайбы: 05:59 Бэйли - 0:1, 13:59 Джонсон - 1:1, 30:16 Аткинсон - 2:1, 32:32 Таварес - 2:2, 42:19 Андерсон - 3:2, 49:23 Саад - 4:2, 52:39 Седлак - 5:2, 54:23 Джонс - 6:2.

Флорида - Ванкувер 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 02:22 Барков - 1:0, 29:35 Маккензи - 2:0, 41:05 Экблад - 3:0, 48:06 Скилле - 3:1, 51:45 Д.Седин - 3:2, 59:12 Трочек - 4:2.

Аризона - Нэшвилл 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 12:50 Голигоски - 1:0, 14:47 Дофин - 2:0, 15:50 Йоси - 2:1, 52:48 Перлини - 3:1, 54:28 Ханзал - 4:1.

Калгари - Виннипег 6:2 (0:0, 4:0, 2:2)

Шайбы: 28:29 Хэмилтон - 1:0, 33:00 Беннетт - 2:0, 35:20 Хэмилтон - 3:0, 37:52 Бэклунд - 4:0, 43:31 Боума - 5:0, 53:59 Элерс - 5:1, 56:28 Монахэн - 6:1, 59:59 Троуба - 6:2.

Сан-Хосе - Каролина 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 00:12 Марло - 1:0, 01:59 Стемпняк - 1:1, 03:14 Мартин - 2:1, 31:02 Нордстрем - 2:2, 32:18 Кутюр - 3:2, 34:10 Лабанк - 4:2, 43:43 Райан - 4:3.