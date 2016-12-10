"Вашингтон" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей, в одном из которых "Вашингтон" одержал третью победу подряд, уверенно переиграв "Баффало", сообщает официальный сайт лиги.

Игроки "Кэпиталз" с серьезным настроем подошли к этой встрече, действовали подчеркнуто собранно и не теряли концентрацию, когда вели в счете, что случалось с ними в недалеком прошлом.

Счет в игре был открыт в начале второго периода, когда отличился Ти-Джей Оши. Через шесть минут преимущество "Кэпиталз" удвоилось после того, как Якуб Врана забросил первую шайбу в карьере. Помог ему это сделать Евгений Кузнецов, которому удался классный скоростной прорыв из средней зоны. В середине третьего периода Кайл Окпосо отквитал одну шайбу, но довольно быстро счет стал 3:1 - Джон Карлсон реализовал большинство, забив первый гол в сезоне. Маркус Юханссон забивал свой 12-й гол в сезоне в пустые ворота.

Баффало — Вашингтон 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 26:43 Оши — 9 (Бигл, Бэкстрем) — 0:1, 32:39 Врана — 1 (Кузнецов, Орлов — больш) — 0:2, 52:03 Окпосо — 9 (Ристолайнен, О’Райлли — больш) — 1:2, 54:20 Карлсон — 1 (Бэкстрем, Йоханссон — больш) — 1:3, 58:48 Йоханссон — 12 (Оши, Орлов) — 1:4

Вратари: Ленер — Грубауэр

Детройт — Коламбус 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 03:08 Аткинсон — 9 (меньш) — 0:1, 24:46 Ларкин — 9 (Ванек, Нильсен — больш) — 1:1, 28:34 Дубински — 3 (Аткинсон, Савар) — 1:2, 33:30 Седлак — 1 (Ганье, Нутиваара) — 1:3, 59:46 Ганье — 11 (Седлак, Джонс) — 1:4

Вратари: Мразек (Ховард) — Бобровский

Нью-Джерси — Сент-Луис 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 01:50 Фаббри — 7 (Хант, Тарасенко) — 0:1, 25:15 Ривс — 1 (Пьетранджело, Бродзяк) — 0:2, 26:36 Паренто — 6 (Холл, Энрике) — 1:2, 29:42 Швартц — 11 (Стин, Тарасенко — больш) — 1:3, 51:24 Фаббри — 8 (Тарасенко, Лехтеря) — 1:4

Вратари: Кинкейд — Аллен

Миннесота — Эдмонтон 3:2 (по буллитам) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 19:04 Драйзайтль — 13 (Пулио, Питлик) — 0:1, 24:26 Дамба — 3 (Нидеррайтер, Поминвилль) — 1:1, 41:19 Зукер — 5 (Гранлунд) — 2:1, 55:21 Ньюджент-Хопкинс — 5 (Клефбом, Эберле — больш) — 2:2

Решающий буллит: Стаал (шестой раунд)

Вратари: Дубник — Талбо

Чикаго — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: в овертайме 00:55 Холден — 4 (Степан, Макдонаг) — 0:1

Вратари: Дарлинг — Раанта

Анахайм — Сан-Хосе 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 04:44 Ракелл — 11 (Теодор, Перри) — 1:0, 15:06 Верметт — 5 (Теодор, Ритчи) — 2:0, 19:54 Бернс — 12 (Марло, Павелски) — 2:1, 28:40 Лабанк — 3 (Кутюр, Уорд) — 2:2, 54:22 Линдхольм — 1 (Ритчи) — 3:2

Вратари: Бернье — Джонс