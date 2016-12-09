УХЛ: "Белый Барс" сенсационно обыграл "Кривбасс", "Донбасс" громит "Витязь"

В Белой Церкви и Дружковке состоялись очередные матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Белый Барс" сенсационно одолел "Кривбасс" из Кривого Рога, а "Донбасс" разгромил харьковский "Витязь", сообщает официальный сайт соревнований.

В матче в Белой Церкви сошлись аутсайдер турнира и команда, идущая на 3-м месте в таблице. Несмотря на роль явного фаворита "Кривбасс" так и не сумел распечатать ворота соперника. В свою очередь, у хозяев площадки счет открыл Бабинец, забивший гол на 33-й минуте. А на 42-й он же сделал дубль.

В свою очередь, в матче в Дружковке сюрпризов не было и близко. "Донбасс" разгромил оппонента со счетом 8:1. Дубль на счету Никифорова и шесть игрококв забросили по одной шайбе - Буценко, Шаманский, Чердак, Безуглый, Толстоушко и Кочетков. На счету харковчан единственный гол на счету Сальникова, забитый при счете 0:8.

Таки образом, на данный момент у "Донбаса" 63 очка (25 игр), "Кременчука" - 57 (25), "Кривбасса" - 42 (24), "Дженералз" - 29 (22), "Витязя" - 11 (22), "Белого Барса" - 11 (24).