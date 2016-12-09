Клубы НХЛ выступили против участия игроков в Олимпиаде-2018

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что клубы лиги не хотят отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает SportArena со ссылкой на Yahoo Sports.

«Насколько мне известно, клубы негативно относятся к этому вопросу. Но решение еще не принято. Не знаю, есть ли деньги на то, чтобы компенсировать расходы хотя бы в тех же объемах, что и на прошлых Играх. Наверняка IIHF скажет, что есть. Но если это пойдет в ущерб каким-то проектам по развития хоккея, то это не лучшее решение вопроса. Но сейчас мы ничего не можем с этим сделать», — заявил Беттмэн.

Окончательное решение клубы НХЛ должны принять в ближайшее время, чтобы составить расписание матчей на следующий сезон.