"Филадельфия" одержала седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись десять матчей, а главным событием стало продолжение победной серии "Филадельфии", которая увеличилась до семи матчей, сообщает официальный сайт лиги.

"Филадельфия" одержала седьмую победу подряд, в эффектном стиле переиграв "Эдмонтон". Это первая такая серия "Летчиков" с 2011 года. "Флайерз" дважды уступали в счете с разницей в две шайбы (0:2, 3:5), но смогли отыграться и забить победный гол за полторы минуты до конца третьего периода - это сделал Майкл Раффл.

"Ойлерз" повели со счетом 2:0 к началу второго периода, но затем "Флайерз" забросили три шайбы за 72 секунды. "Эдмонтон" на это ответил своими треми голами за девять минут. Но еще три гола в третьем периоде принесли "Филадельфии" яркую и эмоциональную победу.

Лучшими игроками встречи стали Клод Жиру (два гола, одна передача) и Якуб Ворачек (один гол, три передачи). В составе "Ойлерз" 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, а Коннор Макдэвид записал на свой счет 2 (1+1) балла и набрал 38-е очко в сезоне.

Любопытен также тот факт, что это была первая встреча Макдэвида и защитника Брэндона Мэннинга, в столкновении с которым первый номер драфта-2015 получил в прошлом году серьезную травму. После игры Макдэвид сделал громкое заявление, что Мэннинг действовал с намерением нанести травму.

Бостон – Колорадо 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Шайбы: 05:30 Дюшен – 10 – 0:1, 12:57 Маккиннон – 7 (меньш) – 0:2, 24:09 Митчелл – 1 – 0:3, 32:03 Пастрнак – 17 (Шаллер) – 1:3, 33:23 Пастрнак – 18 (Маршан, Крюг) – 2:3, 37:06 Содерберг – 4 (Григоренко, Бушемин) – 2:4

Вратари: Худобин – Пикар

Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луис 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 04:46 Фаббри – 6 (Тарасенко) – 0:1, 06:51 Ли – 7 (Ледди, Нельсон – больш) – 1:1, 09:31 Таварес – 8 (Хамоник) – 2:1, 23:33 Бродзяк – 3 (Фаббри, Эдмундсон) – 2:2, 52:42 Ли – 8 (Сизикас) – 3:2

Вратари: Грайсс – Аллен

Филадельфия – Эдмонтон 6:5 (0:1, 3:2, 3:2)

Шайбы: 04:39 Драйзайтль – 12 (Пулюярви, Расселл) – 0:1, 24:35 Макдэвид – 12 (Драйзайтль, Лучич – больш) – 0:2, 32:31 Штрайт – 5 (Конечны, Проворов) – 1:2, 33:24 Беллмор – 1 (Макдональд, Вандевельде) – 2:2, 33:43 Жиру – 8 (Ворачек) – 3:2, 36:15 Секера – 4 (Летесту, Макдэвид – меньш) – 3:3, 43:07 Пулио – 5 (Драйзайтль, Секера) – 3:4, 45:12 Клефбом – 4 (Эберле, Каджиула – больш) – 3:5, 46:31 Ворачек – 10 (Гостисбихир, Жиру – больш) – 4:5, 52:11 Жиру – 9 (Гудас, Ворачек) – 5:5, 58:31 Раффл – 6 (Ворачек, Штрайт) – 6:5

Вратари: Мэйсон – Густавссон

Монреаль – Нью-Джерси 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 12:49 Дано – 6 (Булье, Шоу) – 1:0, 16:19 Энрике – 6 (Паренто, Холл) – 1:1, 17:15 Митчелл – 6 (Галлахер, Редмонд) – 2:1, 29:59 Лехконен – 4 (Шоу, Дано) – 3:1, 40:45 Пасиоретти – 8 – 4:1, 43:07 Холл – 8 (Энрике, Палмьери – больш) – 4:2, 55:49 Митчелл – 7 (Галлахер, Байрон) – 5:2

Вратари: Прайс – Шнайдер

Тампа-Бэй – Ванкувер 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайбы: 03:50 Скилле – 1 (Гадбрансон) – 0:1, 09:03 Гадбрансон – 1 – 0:2, 26:01 Мегна – 2 (Бьега, Трямкин) – 0:3, 31:46 Дрюэн – 4 (Филппула, Витковски) – 1:3, 39:59 Мегна – 3 (Д.Седин, Гранлунд) – 1:4, 53:58 Скилле – 2 (Гонс) – 1:5

Вратари: Бишоп (Василевский) – Миллер (Маркстрем)

Флорида – Питтсбург 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 03:06 Кросби – 18 (Хорнквист, Шири) – 0:1, 04:51 Шири – 7 (Кросби, Шультц) – 0:2, 07:34 Кунакл – 2 (Уилсон) – 0:3, 26:17 Ягр – 6 (Барков, Яндл – больш) – 1:3, 45:48 Каллен – 7 (Уилсон, Шультц) – 1:4, 59:27 Хагелин – 3 (Мюррей) – 1:5

Вратари: Люонго – Мюррей

Виннипег – Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 08:02 Крайдер – 7 (Степан, Зуккарелло – больш) – 0:1, 29:51 Шайфли – 14 (Постма, Бафальен) – 1:1, 58:51 Хэйес – 11 (Макдонаг, Мллер – больш) – 1:2

Вратари: Хатчинсон – Раанта

Даллас – Нэшвилл 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 09:55 Джеми Бенн – 8 (Сегин, Спецца) – 1:0, 10:18 Ритчи – 7 (Руссель, Факса) – 2:0, 16:03 Арвидссон – 9 (Уотсон) – 2:1, 23:27 Спецца – 5 (Хэмьюс, Джейми Бенн) – 3:1, 25:47 Руссель – 5 (Корпикоски, Клингберг) – 4:1, 39:16 Сегин – 10 (Джейми Бенн, Спецца – больш) – 5:1, 55:09 Ярнкрок – 5 (Рибейро, Мазанек) – 5:2

Вратари: Лехтонен – Ринне (Мазанек)

Аризона – Калгари 1:2 (в овертайме) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:23 Доми – 5 (Доан, Дворак) – 1:0, 17:45 Джиордано – 3 (Гудро, Монахэн – больш) – 1:1, в овертайме 01:09 Хэмилтон – 4 (Гудро) – 1:2

Вратари: Смит – Джонсон