"Анахайм" одержал волевую победу над "Каролиной" в самом результативном матче дня НХЛ

В ночь на четверг в НХЛ было сыграно четыре матча, в самом результативном из которых "Анахайм" переиграл "Каролину" в серии буллитов, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 6:5.

"Анахайм" проявил сверх волю, в овертайме переиграв "Каролину". "Дакс" уступали в счете 1:3, 2:4 и 3:5, но в конце третьего периода смогли забросить две шайбы за полторы минуты и вырвать победу в серии буллитов. Победный бросок на счету Ондржея Каше. "Дакс" впервые в сезоне одержали победу в игре, судьба которой решалась не в основное время. В предыдущих пяти случаях они проигрывали.

В составе "Анахайма" все пять шайб забросили разные хоккеисты. В том числе Стефан Ноусен, для которого гол стал первым в карьере, и Кори Перри, прервавший 18-матчевую голевую засуху. Это всего четвертая шайба Перри в сезоне, а за 26 игр на его счету 20 (4+16) очков.

У "Каролины" дублем отметился Тейво Теравайнен, а Себастьян Ахо набрал 2 (1+1) очка.

За "Анахайм" не играл нападающий Рикард Ракелл, который из-за травмы верхней части тела пропустил второй поединок подряд.

Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз – 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

1:0 – Уильямс (Кузнецов, Овечкин) – 00:23 2:0 – Уильямс (Кузнецов) – 07:57 3:0 – Винник (Бигл) – 25:51 3:1 – Мур (Блид) – 36:35 3:2 – Пастрняк – 39:00 3:3 – Миллер (Чарник, Маршан) – 48:19 (5x4) 4:3 – Бекстрём (Шмидт, Юханссон) – 61:36 (3x3)

Вратари: Холтби – Раск

Анахайм Дакс – Каролина Харрикейнз – 6:5 Б (1:1, 1:2, 3:2, 0:0, 1:0)

1:0 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 16:57 1:1 – Терявяйнен (Слэвин, Фолк) – 19:22 (5x4) 1:2 – Макклемент (Скиннер, Райан) – 28:45 1:3 – Ахо (Стемпняк, Уорд) – 30:10 2:3 – Ноэсен (Каше, Крамаросса) – 33:52 2:4 – Песке (Нестрашил) – 44:46 3:4 – Кеслер (Кольяно, Сильверберг) – 48:21 3:5 – Терявяйнен (Ахо, Стемпняк) – 49:21 4:5 – Ритчи (Фаулер, Перри) – 56:01 5:5 – Перри (Гецлаф, Ритчи) – 57:32 6:5 – Каше – 65:00 ( ПБ)

Вратари: Гибсон – Уорд

Сан-Хосе Шаркс – Оттава Сенаторз – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

0:1 – Стоун (Хоффман, Карлссон) – 03:42 (5x4) 0:2 – Карлссон – 07:19 1:2 – Кутюр (Павелски, Торнтон) – 28:19 (5x4) 2:2 – Бёрнс (Мартин) – 46:30 2:3 – Келли (Пажо, Карлссон) – 58:54 2:4 – Пажо (Смит) – 59:44 (en)

Вратари: Джонс – Кондон

Торонто Мэйпл Лифс – Миннесота Уайлд – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 – Цукер (Гранлунд, Койву) – 08:42 0:2 – Стюарт (Спаржон, Гэбриел) – 14:21 1:2 – Смит (Кадри, Райлли) – 16:50 1:3 – Стаал (Койл) – 21:15 2:3 – Бозак – 30:54

Вратари: Андерсен – Дубник