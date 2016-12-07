"Кременчуг" забил десять безответных шайб в ворота "Дженералз" в матче УХЛ

В Кременчуге завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременуг" принимал столичный "Дженералз" и выиграл со счетом 10:0, сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всего матча.

Уже в первом периоде игроки "Кременчуга" забросили три шайбы в ворота столичных гостей, затем трижды отличились во второй 20-минутке. А в заключительном третьем периоде четырежды поразили ворота соперника,

В другом матче дня донецкий "Донбасс" обыграл харьковский "Витязь" со счетом 8:3. Команда из Донецка выиграла первый период со счетом 5:0, а затем команды обменялись победами во второй и третьей 20-минутке с одинаковым счетом 2:1.

Таким образом, "Донбасс" остался лидером национального первенства (60 очков), опережая "Кременчуг" (57), "Кривбасс" (42), "Дженералз" (29), "Витязь" (11) и "Белый Барс" (8).

«Кременчуг» - «Дженералз» 10:0 (3:0; 3:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 - Гниденко (Кирющенков, Игнатенко), 08:26, 2:0 - Коренчук (Кузьмик, Слыш), 10:17. 3:0 - Варивода (Коваленя, Гриценко), 18:53. 4:0 - Мельников, 38:35, 5:0 - Гниденко (Гаврик, Кирющенков) – больш., 44:16. 6:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговский), 39:47 – больш., 7:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 44:43, 8:0 - Кузьмик (Коренчук, Слыш), 47:23. 9:0 - Дегтярёв (Коренчук, Башко), 50:39, 10:0 - Кирющенков (Игнатенко, Гаврик), 54:34.

"Донбасс" - "Витязь" - 8:3 (5:0, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Буценко (Никифоров, Лялька), 00:23, 2:0 - Никифоров (Буценко), 03:18-бол, 3:0 - Лялька (Кугут, Никифоров), 06:11, 4:0 - Лялька (Никифоров, Кугут), 13:19, 5:0 - Чердак (Бондарев, Таран), 13:43, 5:1 - Посевин (Н.А.Попов), 24:06, 6:1 - Буценко (Никифоров, Лялька), 27:47, 7:1 - Никифоров (Лялька, Буценко), 30:26-бол, 8:1 - Петрухно (Буценко, Никифоров), 40:51, 8:2 - Н.А.Попов (Посевин), 47:21, 8:3 - Колядинский (Н.А. Попов), 56:08.