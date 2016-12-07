НХЛ. "Рейнджерс" проиграли в дерби Нью-Йорка, "Монреаль" уступил "Сент-Луису" (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдиенс" не смог обыграть на выезде "Сент-Луис Блюз". Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2, а победную шайбу забросил форвард хозяев Джейден Швартц.

В другом матче дня "Рейнджерс" сенсационно проиграли "Айлендерс" в дерби Нью-Йорка со счетом 2:4. Таким образом, "Рейнджерс" уже Завтра могут опуститься на третье место Западной конференции, если их сосед по турнирной таблице "Питтсбург" обыграет своего следующего соперника, "Флориду".

Тем временем, лидер Западной конференции "Чикаго Блэкхоукс" всухую победил "Аризону" (4:0) и увеличил отрыв в таблице от "Эдмонтона", который в овертайме уступил "Баффало" (3:4).

Результаты матчей:

Сент-Луис - Монреаль 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 10:06 Байрон - 0:1, 37:42 Плеканец - 0:2, 47:40 Счастны - 1:2, 50:31 Швартц - 2:2, ОТ 03:38 Швартц - 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 07:03 Мэйфилд - 1:0, 17:24 Чимера - 2:0, 20:56 Визи - 2:1, 22:18 Лэдд - 3:1, 28:54 Стаал - 3:2, 51:13 Таварес - 4:2.

Чикаго - Аризона 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 15:37 Анисимов - 1:0, 26:26 Хосса - 2:0, 26:45 Расмуссен - 3:0, 56:44 Хосса - 4:0.

Баффало - Эдмонтон 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 10:38 Кэйн - 1:0, 13:46 Джионта - 2:0, 30:31 Эберле - 2:1, 32:16 Лучич - 2:2, 49:59 Драйзайтль - 2:3, 59:31 Кэйн - 3:3, ОТ 00:57 Ристолайнен - 4:3.

Нью-Джерси — Ванкувер 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 03:42 Холл - 1:0, 21:10 Д.Седин - 1:1, 27:08 Палмьери - 2:1, 31:09 Лавджой - 3:1, 43:58 Х.Седин - 3:2.

Филадельфия - Флорида 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 15:40 Барков - 0:1, 17:07 Симмондс - 1:1, 30:08 Симмондс - 2:1, 55:14 Йокинен - 2:2, ОТ 04:51 Ворачек - 3:2.

Нэшвилл - Колорадо 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 10:08 Арвидссон - 1:0, 12:08 Маккиннон - 1:1, 18:26 Нил - 2:1, 23:46 Дюшен - 2:2, 25:59 Саббен - 3:2, 33:56 Дюшен - 3:3, 41:04 Йоси - 4:3.

Виннипег - Детройт 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 06:41 Копп - 1:0, 07:05 Татар - 1:1, 11:22 Бафальен - 2:1, 13:06 Лайне - 3:1, 30:59 Мэнта - 3:2, 37:52 Ванек - 3:3.

Решающий буллит: Зеттерберг (четвертый раунд).

Даллас - Калгари 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 13:15 Маккензи - 1:0, 32:19 Гудро - 1:1, 49:49 Монахэн - 1:2.