НХЛ. "Питтсбург" и "Оттава" забили 13 шайб на двоих, "Бостон" и "Вашингтон" победили в овертаймах (результаты матчей)

Действующий чемпион НХЛ "Питтсбург Пингвинс" прошедшей ночью победил "Оттаву Сенаторс" в феерическом матче, где было забито сразу 13 шайб.

Игра завершилась со счетом 8:5. Хет-триком отметился форвард "Пингвинс" Брайан Раст. Кроме того, лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби забил свой 17-й в сезоне гол и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.

В других матчах отметим победы в овертаймах "Бостона" и "Вашингтона", которые обыграли "Фориду" и "Баффало", соответственно.

Результаты матчей:

Питтсбург - Оттава 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)

Шайбы: 01:45 Раст - 1:0, 08:18 Туррис - 1:1, 08:45 Кросби - 2:1, 13:44 Карлссон - 2:2, 21:00 Стоун - 2:3, 27:08 Хоффман - 2:4, 28:28 Каллен - 3:4, 34:13 Кессел - 4:4, 34:37 Шультц - 5:4, 41:05 Малкин - 6:4, 46:17 Фанеф - 6:5, 52:36 Раст - 7:5, 57:32 Раст - 8:5.

Бостон - Флорида 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 18:32 Шаллер - 1:0, 29:44 Ягр - 1:1, 36:37 Пастрнак - 2:1, 47:54 Барков - 2:2, 53:08 Бэкес - 3:2, 58:31 Демерс - 3:3, ОТ 01:23 Пастрнак - 4:3.

Вашингтон - Баффало 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 05:59 Гиргенсонс - 0:1, 25:23 Бигл - 1:1, 35:23 Окпосо - 1:2, 53:42 Йоханссон - 2:2, ОТ 02:38 Йоханссон - 3:2.

Коламбус - Аризона 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 09:28 Ридер - 0:1, 11:39 Ганье - 1:1, 25:09 Фолиньо - 2:1, 51:37 Ганье - 3:1, 55:00 Веренски - 4:1.