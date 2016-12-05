УХЛ. "Донбасс" пятый раз в сезоне победил "Кривбасс"

"Донбасс" пятый раз в сезоне обыграл "Кривбасс" в перенесенном матче Украинской хоккейной лиге. Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забивали Вячеслав Хакимов, Мартиньш Яковлевс, Игорь Кугут и Олег Шафаренко.

Для "Донбасса" эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате - таким образом, донетчане побили рекорд "Кременчуга", который выиграл семь подряд поединков. В турнирной таблице "Донбасс" оторвался от "Кременчуга" на три очка и имеет одну игру в запасе.

Кривбасс - Донбасс 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 14:05 Хакимов (Кугут, Никифоров - больш.) - 0:1; 30:46 Караульщук (Макрицкий, Вал. Алексюк) - 1:1; 34:31 Яковлевс (Шафаренко, Егоров) - 1:2; 48:14 Кугут (Буценко - больш.) - 1:3; 57:41 Шафаренко (Егоров, Кочетков) - 1:4.