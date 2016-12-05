НХЛ. "Монреаль" победил в серии буллитов, "Чикаго" проиграл "Виннипегу" (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпионата Нацональной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдиенс" в очередном матче сезона обыграл "Лос-Анджелес Кингс" (5:4). Канадцы трижды в течение матча выходили вперед, но победу удалось завоевать лишь по итогам серии буллитов. Решающую шайбу забросил форвард "Монреаля" Пол Байрон.

В других матчах дня отметим поражение лидера Восточной конференции "Чикаго Блэкхоукс" от "Виннипег Джетс" со счетом 1:2.

Результаты матчей:

Лос-Анджелес - Монреаль 4:5 Б (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 02:30 Пасиоретти - 0:1, 20:56 Картер - 1:1, 23:10 Шор - 2:1, 25:12 Пасиоретти - 2:2, 30:23 Даути - 3:2, 31:50 Радулов - 3:3, 37:41 Льюис - 4:3, 42:03 Шоу - 4:4.

Решающий буллит: Байрон (четвертый раунд)

Чикаго - Виннипег 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 39:16 Литтл - 0:1, 53:06 Панарин - 1:1, 55:15 Копп - 1:2.

Каролина - Тампа-Бэй 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: ОТ 01:26 Ди Джузеппе - 1:0.

Нэшвилл - Филадельфия 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 18:12 Симмондс - 0:1, 23:17 Ярнкрок - 1:1, 26:47 Симмондс - 1:2, 31:19 Уилсон - 2:2, 36:37 Раффл - 2:3, 59:33 Вандевельде - 2:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Детройт 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 05:16 Ли - 1:0, 12:53 Грин - 1:1, 34:40 Грин - 1:2, 41:52 Бойчак - 2:2, 53:06 Зеттерберг - 2:3, 55:39 Бэйли - 3:3, ОТ 01:02 Декайзер - 3:4.

Калгари - Анахайм 8:3 (1:0, 5:1, 2:2)

Шайбы: 02:09 Гудро - 1:0, 22:50 Кеслер - 1:1, 31:28 Брауэр - 2:1, 32:20 Чиассон - 3:1, 32:55 Стейджан - 4:1, 36:37 Беннетт - 5:1, 37:32 Хэмилтон - 6:1, 45:34 Монахэн - 7:1, 55:39 Джиордано - 8:1, 56:30 Кеслер - 8:2, 56:50 Шоу - 8:3.

Эдмонтон - Миннесота 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 02:56 Марун - 1:0, 19:05 Койл - 1:1, ОТ 03:11 Койву - 1:2.