"Кременчуг" повторил рекорд результативности в матче Украинской хоккейной лиги

Хоккейный клуб "Кременчуг" разгромил белоцерковский "Белый Барс" в единственном матче дня Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Игра завершилась со счетом 13:0 в пользу хозяев льда.

Такая разница в счете стсла рекордной для нынешнего сезона УХЛ. При этом, ранее "Кременчугу" уже удавалось забивать 13 шайб в одном матче - это произошло в сентябре во время матча с харьковским "Витязем", который завершился со счетом 13:2.

Также разницы в 11 голов удавалось достичь "Донбассу". Донецкая команда в сентябре со счетом 11:0 победила "Белый Барс".

Кременчуг - Белый Барс - 13:0 (3:0, 4:0, 6:0)

Шайбы: 02:56 Коренчук (Игнатенко, Кузьмик) - 1:0, 03:43 Коваленя (Кирющенков, Мельников) - 2:0, 18:55 Гниденко (Кирющенков, Исаенко) - 3:0, 24:47 Слыш (Дегтярев, Коренчук) - 4:0, 25:14 Кирющенков (Гаврик, Гниденко) - 5:0, 36:08 Слыш (Кузьмик, Дегтярев) - 6:0, 36:46 Игнатенко (Кирющенков) - 7:0, 40:30 Коренчук (Кузьмик) - 8:0, 43:44 Слыш (Кузьмик, Коренчук - больш.) - 9:0, 45:26 Коваленя (Петранговский, Гриценко) - 10:0, 51:16 Кирющенков (Гниденко, Гаврик) - 11:0, 53:35 Гниденко (Кирющенков, Мельников - больш.) - 12:0, 56:24 Гниденко (Коваленя, Петранговский) - 13:0.

Таким образом, "Кременчуг" вновь догнал "Донбасс" по набранным очкам в турнирной таблице УХЛ. При этом, у донетчан имеется две игры в запасе.

"Белый Барс" с восемью очками находится на последнем месте в таблице.