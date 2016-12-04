НХЛ. "Питтсбург" победил "Детройт", "Нью-Джерси" совершил сильный камбэк в матче с "Нэшвиллом" (результаты матчей)

Чемпионы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинс" минувшей ночью победили "Детройт Ред Уингс" в одной из центральных встреч игрового дня НХЛ, который состоял из 12 матчей.

"Питтсбург" обыграл "Детройт" со счетом 5:3, причем по ходу встречи "Пингвинс" уступали 0:2, а потом 1:3. Переломным в игре стал третий период, во время которого Ник Бонино, Джастин Шультц, Фил Кессел и Мэтт Каллен забили в ворота "Детройта" четыре безответные шайбы.

Таким образом, "Питтсбург" в турнирной таблице продолжает отставать от лидера Восточной конференции "Нью-Йорк Рейнджерс" на два очка при одном матче в запасе. "Детройт" находится на 12-м месте в таблице этой же конференции.

В других матчах дня отметим волевую победу "Нью-Джерси Девилс" над "Нэшвилл Предаторс" - 5:4. По итогам второго периода "Нэшвилл" выигрывал со счетом 4:1, но хозяева смогли до конца основного времени забить три шайбы, а потом дожать соперника в овертайме.

Результаты матчей:

Питтсбург - Детройт 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)

Шайбы: 13:31 Зеттерберг - 0:1, 28:00 Нильсен - 0:2, 31:00 Кессел - 1:2, 38:14 Ларкин - 1:3, 42:05 Бонино - 2:3, 46:28 Шультц - 3:3, 50:54 Кессел - 4:3, 59:19 Каллен - 5:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 04:05 Степан - 1:0, 28:34 Сталберг - 1:1, 45:54 Грабнер- 2:1, 46:26 Раск - 2:2, 52:25 Крайдер - 3:2, 57:11 Крайдер - 4:2.

Нэшвилл - Нью-Джерси 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 16:14 Фиала - 1:0, 17:31 Холл - 1:1, 19:20 Саббен - 2:1, 26:02 Фиала - 3:1, 34:31 Йоси - 4:1, 40:25 Каммаллери - 4:2, 40:55 Грин - 4:3, 52:37 Энрике - 4:4, ОТ 04:42 Каммаллери - 4:5.

Ванкувер - Торонто 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 13:03 Д.Седин - 1:0, 22:37 Бертчи - 2:0, 31:30 ван Римсдайк - 2:1, 41:56 Мэттьюз - 2:2.

Решающий буллит: Хорват (второй раунд)

Сент-Луис - Виннипег 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 12:27 Торбурн - 0:1, 25:16 Стин - 1:1, 27:26 Яшкин - 2:1, 29:18 Лайне - 2:2, ОТ 00:17 Литтл - 2:3.

Оттава - Флорида 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 06:46 Карлссон - 1:0, 07:05 Брассар - 2:0.

Тампа-Бэй - Вашингтон 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 12:38 Кучеров - 1:0, 26:24 Бэкстрем - 1:1.

Решающий буллит: Бойл (четвертый раунд)

Аризона — Коламбус 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 00:13 Дженнер - 0:1, 21:03 Врбата - 1:1, 31:04 Доан - 2:1, 57:44 Веннберг - 2:2.

Решающий буллит: Ганье (второй раунд)

Колорадо - Даллас 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 05:08 Маккензи - 0:1, 26:02 Сегин - 0:2, 58:38 Ивс - 0:3.

Эдмонтон - Анахайм 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 25:17 Каджиула - 1:0, 29:28 Кеслер - 1:1, 33:35 Ньюджент-Хопкинс - 2:1, 49:42 Ракелл - 2:2, ОТ 03:16 Драйзайтль - 3:2.

Филадельфия - Чикаго 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Шайбы: 03:44 Панарин - 0:1, 23:02 Проворов - 1:1, 23:33 Проворов - 2:1, 28:37 Шенн - 3:1.

Баффало - Бостон 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 14:10 Крейчи - 0:1, 47:44 Бержерон - 0:2, 49:12 Кэйн - 1:2.