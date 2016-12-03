""Донбасс" обыграл "Кривбасс" и вышел в единоличные лидеры УХЛ

В Кривом Роге завершился матч чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кривбасс" принимал "Донбасс" и проиграл со счетом 0:3.

Судьба матча была решена в концовке второго периода.

Хозяева площадки на равных провели с "Донбассом" почти два периода, но в основном отбивались от атак соперника, не думая о собственных. Однако, в самой концовке второго периода все же пропустили гол. А в третьем периоде дончане еще дважды поразили ворота соперника.

Таким образом. "Донбасс" впервые за долгое время вышел на "чистое" первое место в таблице национального первенства. На счету "Донбасса" 54 очка (22 игры), "Кременчука" - 51 (23), "Кривбасса" - 42 (22).

"Кривбасс" - "Донбасс" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Лялька (Егоров, Кочетков), 38:43-бол, 0:2 - Победоносцев (Кочетков), 41:31-бол, 0:3 - Рамазанов (Бондарев), 56:19.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Коржиков); Александров – Катрич, Караульщук (А) – Вал.Алексюк – Слюсарь; Магеров – Белоусов, Нименко – Черненко (К) – Селянин; Афанасьев – Рябенко (А), Саченко – Секирко – Тимченко; Коваленко, Пидгурский – Макрицкий – Рубан.

«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Хакимов – Кугут (А), Лялька – Буценко – Никифоров; Победоносцев (К) – Яковлевс, Егоров – Шафаренко – Кочетков (А); Вл.Алексюк – Петрухно, Безуглый – Шаманский – Рамазанов; Толстушко – Таран, Чердак – Бондарев – Мазур.