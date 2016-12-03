"Сан-Хосе" выиграл десятый подряд домашний матч у "Монреаля" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге в ночь на субботу состоялись два матча, в одном из которых "Монреаль" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:1., сообщает официальный сайт лиги.

"Канадиенс" не удалось прервать серию из девяти поражений подряд в SAP Center. "Сан-Хосе" за счет голов Брента Бернса и Джо Павелски в первом периоде победил в шестом матче из последних семи и нанес 10-е поражение "Монреалю" на своем льду (2:1). В последний раз "Канадиенс" выигрывали в Сан-Хосе 23 ноября 1999 года.

В дуэли ведущих вратарей лиги Мартин Джонс переиграл Кэри Прайса. До матча на ноль Джонсу не хватило всего 77 секунд, когда Арттури Лехконен реализовал большинство в формате шесть на четыре ("Монреаль" снял вратаря). На счету Джонса 31 сэйв, Прайс отразил 28 бросков.

"Монреаль" (16-5-2) в последнее время играет не слишком удачно - поражение в Сан-Хосе стало пятым в шести последних гостевых играх. А всего "Канадиенс" уступили в шести из последних семи матчей.

В другом матче дня вратарь Чэд Джонсон окончательно утвердился в роли первого номера "Калгари". С 15 ноября, когда он сделал шатаут в матче с "Миннесотой", Джонсон лишь дважды уступал место в воротах Брайану Эллиотту (оба раза "Флэймз" проиграли), выиграв семь из девяти своих игр.

В пятницу 30-летний голкипер, ни разу в карьере не проводивший более 45 матчей за сезон, отразил 23 броска "Миннесоты" и еще два в серии буллитов и помог "Калгари" выиграть со счетом 3:2.

"Флэймз" впервые в сезоне выиграли две встречи, проходившие за два дня. В составе "Калгари" отличились Крис Верстиг и Микаэль Бэклунд, у "Уайлд" - Микко Койву и Крис Стюарт (первый за 16 матчей). На счету Девана Дубника 29 сэйвов. Победный буллит реализовал Шон Монахэн.

"Миннесота" проиграла первые три игры пятиматчевого гостевого турне.

Калгари — Миннесота 3:2 (по буллитам) (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 03:50 Стюарт — 3 (Спаржеон, Сутер) — 0:1, 12:26 Верстиг — 4 (Йокипакка, Монахэн) — 1:1, 13:33 Бэклунд — 4 (Ткачак, Джиордано — больш) — 2:1, 47:40 Койву — 5 (Зукер, Спаржеон) — 2:2

Решающий буллит: Монахэн (второй раунд)

Вратари: Джонсон — Дубник

Сан-Хосе — Монреаль 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:22 Бернс — 10 (Павелски, Торнтон — больш) — 1:0, 19:03 Павелски — 8 (Торнтон) — 2:0, 58:43 Лехкконен — 3 (Шоу, Гальченюк — больш) — 2:1

Вратари: Джонс — Прайс