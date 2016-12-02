Чикаго" вышел на первое место в сводной таблице НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге были сыграны 12 матчей,в центральном из которых "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 переиграл "Нью-Джерси", набрал 35 очков и возглавил таблицу лиги. Правда, у отстающего на одно очко "Монреаля" есть две игры в запасе, сообщает официальный сайт лиги.

Победу "Блэкхокс" принес гол Мариана Хоссы, который отличился через несколько мгновений после того, как форвард "Девилз" Майк Каммаллери попал в штангу.

В состав "Нью-Джерси" после восьмиматчевого отсутствия вернулся Тэйлор Холл. Но главной звездой "Девилз" стал Трэвис Зэйджак, оформивший хет-трик.

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов забил 10-й гол в сезоне, эффектно переиграв Кори Шнайдера в середине второго периода. Тренер Джоэл Кенневилль при отсутствующем из-за травмы Джонатане Тэйвзе очень надеется на лучшую тройку лиги прошлого сезона Артемий Панарин - Анисимов - Патрик Кейн. У Кейна в этой встрече одна передача, Панарин нанес три броска по воротам и результативных баллов не набрал. Настораживает четверка Панарина напротив показателя "потери" - это очень много.

Питтсбург Пингвинз – Даллас Старз – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

1:0 – Коул (Кессел, Шульц) – 08:47 (4x4) 1:1 – Шор (Ивз, Джонс) – 11:25 2:1 – Хёрнквист (Малкин, Кросби) – 27:43 (5x3) 2:2 – Сегин (Спецца, Клингберг) – 31:21 (5x4) 3:2 – Кросби (Шири, Хёрнквист) – 39:38 4:2 – Шири (Кросби, Шульц) – 56:22 5:2 – Фер (Кюнхакль) – 57:14 (en) 6:2 – Бонино (Уилсон, Коул) – 57:55

Вратари: Флёри – Ниеми

Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Айлендерс – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – Принс (Цизикас) – 43:15 0:2 – Нельсон (Таварес, Бейли) – 46:43 0:3 – Чимера (Лэдд) – 47:43

Вратари: Холтби – Галак

Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

1:0 – Ларссон (Маккейб, Джионта) – 00:18 1:1 – Макдона (Степан) – 16:15 (5x4) 1:2 – Нэш (Веси, Кленденинг) – 28:15 (5x4) 2:2 – Джионта (Фолиньо) – 29:48 2:3 – Стаал (Фаст, Крайдер) – 31:42 3:3 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 52:45 (5x4) 4:3 – Айкел (Райнхарт, Кейн) – 54:28

Вратари: Нильссон – Лундквист

Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Хэнифин (Скиннер, Райан) – 27:37 (5x4) 1:1 – Круг (Пастрняк, Крейчи) – 59:28 (6x5) 2:1 – Пастрняк – 65:00 ( ПБ)

Вратари: Худобин – Уорд

Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – Зеттерберг – 01:23 1:1 – Демерс (Яндл, Смит) – 18:15 (4x4) 1:2 – Барков (Маршессо) – 62:04 (3x3)

Вратари: Мразек – Луонго

Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) 1:0 – Хоффман (Стоун, Туррис) – 08:23 (5x4) 2:0 – Дзингел (Фанёф, Туррис) – 21:57 2:1 – Жиру (Ворачек) – 36:50 2:2 – дель Зотто (Штрайт, Рид) – 37:50 2:3 – Жиру (Ворачек, Гостисбер) – 60:40 (3x3)

Вратари: Кондон – Мэйсон

Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

1:0 – Литтл (Уилер, Стэффорд) – 00:35 1:1 – Летестю (Драйзайтль, Секера) – 02:31 (5x4) 2:1 – Лайне (Энстрём, Элерс) – 10:14 (5x4) 2:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Лучич) – 20:51 (5x4) 2:3 – Летестю (Лучич, Макдэвид) – 25:06 (5x4) 2:4 – Марун (Кассиан, Летестю) – 31:43 3:4 – Лайне (Бафлин, Уилер) – 41:44 (5x3) 3:5 – Драйзайтль (Макдэвид, Ларссон) – 47:13 3:6 – Пуйо (Секера, Ньюджент-Хопкинс) – 47:33

Вратари: Хеллебайк, Хатчинсон – Тальбо

Сент-Луис Блюз – Тампа-Бэй Лайтнинг – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

1:0 – Тарасенко (Парэйко) – 01:39 2:0 – Тарасенко (Стин, Шаттенкирк) – 09:37 (5x4) 2:1 – Пакетт (Друен, Вермин) – 10:39 3:1 – Шаттенкирк (Фаббри, Стин) – 13:17 (5x4) 4:1 – Шаттенкирк (Стин, Тарасенко) – 21:44 (5x4) 4:2 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 34:25 4:3 – Кучеров (Хедман, Бойл) – 41:41 (5x4) 5:3 – Тарасенко (Фаббри, Шаттенкирк) – 48:11 5:4 – Пакетт (Друен, Вермин) – 51:56

Вратари: Аллен – Василевский, Бишоп

Чикаго Блэкхоукс – Нью-Джерси Дэвилз – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

0:1 – Зейджак (Палмьери, Сиверсон) – 03:13 1:1 – Крюгер (Расмуссен, Сибрук) – 21:02 1:2 – Зейджак (Палмьери) – 30:43 (5x4) 2:2 – Анисимов (Кит, Сибрук) – 32:25 3:2 – Яльмарссон – 38:25 3:3 – Зейджак (Каммальери) – 48:49 4:3 – Мариан Госса (Кейн, Кит) – 61:31 (3x3)

Вратари: Кроуфорд – Шнайдер

Колорадо Эвеланш – Коламбус Блю Джекетс – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

0:1 – Саад (Хартнелл, Джонсон) – 04:56 0:2 – Фолиньо (Саад, Джонс) – 16:15 1:2 – Комо (Джонсон, Бошмен) – 30:38 (5x4) 2:2 – Хенли (Бэрри) – 34:25 2:3 – Дженнер (Аткинсон) – 48:57

Вратари: Варламов – Бобровский

Аризона Койотс – Лос-Анджелес Кингз – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

1:0 – Ганзал (Врбата, Стоун) – 00:15 (5x4) 1:1 – Кинг (Браун, Копитар) – 12:25 2:1 – Ганзал (Стоун, Экман-Ларссон) – 18:32 (5x4) 2:2 – Нолан (Клиффорд, Шор) – 30:14 2:3 – Нолан – 53:41 3:3 – Ридер (Голигоски, Мартинук) – 53:50 3:4 – Льюис (Габорик, Копитар) – 55:55

Вратари: Смит – Будай, Заткофф

Ванкувер Кэнакс – Анахайм Дакс – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – Сильверберг (Фаулер, Ватанен) – 23:19 0:2 – Каше (Гецлаф, Ритчи) – 34:35 1:2 – Седин (Эрикссон) – 53:00 1:3 – Кольяно (Теодор) – 57:35

Вратари: Миллер – Гибсон