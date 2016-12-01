УХЛ: "Донбасс" победил "Кременчук", "Дженералз" и "Белый Барс" обменялись победами

ХК "Донбасс" победил ХК "Кременчук" в центральном матче тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Матч завершился со счетом 4:2. За "Донбасс" шайбы забивали Никита Буценко, Денис Кочетков, Евгений Никифоров и Виталий Лялька, за "Кременчук" - Тимур Гриценко и Севастьян Карпенко.

В других матчах киевские "Дженералз" обменялись победами с белоцерковским "Белым Барсом". Вчера подопечные Александра Сеуканда обыграли соперника со счетом 4:1, а сегодня упустили победу за 8 секунд до конца основного времени, после чего проиграли в овертайме.

Таким образом, теперь у "Донбасса" и "Кременчука" по 51 очку в турнирной таблице, но донетчане имеют преимущество по личным встречам и две игры в запасе.

Результаты матчей:

Донбасс - Кременчук 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Шайбы: 24:51 Т. Гриценко (Варивода, Коваленя) - 0:1; 26:41 Буценко (Кугут, Лялька — больш.) - 1:1; 26:59 Кочетков (Шафаренко, Егоров) - 2:1; 31:49 Никифоров (Хакимов, Буценко) - 3:1; 33:58 Карпенко (Кича, Исаенко) - 3:2; 46:35 Лялька (Никифоров) - 4:2.

Дженералз (Киев) - Белый Барс (Белая Церковь) 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 06:06 Орлов - 1:0; 20:19 Скрипец (Овчинников, Костюк - больш.) - 2:0; 38:33 Шапиро (Н. Дворник, Шпак) - 3:0; 43:07 А. Люльчук (Толкунов, Дворецкий - больш.) - 3:1.

Дженералз (Киев) - Белый Барс (Белая Церковь) 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: 05:01 Ружников (Ядловский, Винницкий) - 0:1, 34:26 - Дворник (меньш.) - 1:1, 37:30 Лесников (Бондаренко, Логач - больш.) - 1:2, 44:03 А. Дворник (Скрипец, Н. Дворник) - 2:2, 50:13 - Костюк (Татаренко) - 3:2, 59:52 - Ромащенко (Бондаренко, Толкунов) - 3:3, ОТ 02:21 - Бондаренко (Ромащенко, Толкунов) - 3:4.