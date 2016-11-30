"Рейнджерс" обновил рекорд самой продолжительной победной серии против одной команды НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиги состоялись 12 матчей, в одном из которых "Рейнджерс" чудом избежали пятого подряд домашнего поражения и продлили победную серию в домашних матчах с "Каролиной" до 12 игр, сообщает официальный сайт лиги.

Серия стала самой продолжительной для "Нью-Йорка" против одного соперника.

"Харрикейнз" здорово провели первый период, поведя в счете 2:0 после двух голов Виктора Сталберга, который в прошлом сезоне играл за "Рейнджерс". Но во втором периоде хозяева отыграли сначала одну шайбу (Ник Холден), а в начале третьего Рик Нэш после эффектного сольного прохода сравнял счет. За пять минут до конца третьего периода Джимми Веси забил победный гол.

Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина 3:2 (2:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 05:22 Сталберг — 5 (Теннисон, Нордстрем) — 0:1, 12:55 Сталберг — 6 (Макклемент) — 0:2, 29:13 Холден — 3 — 1:2, 40:24 Нэш — 10 — 2:2, 54:48 Визи — 8 (Нэш, Шей — больш) — 3:2

Вратари: Лундквист — Уорд

Коламбус — Тампа-Бэй 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 05:30 Карлссон — 4 (Андерсон, Мюррей) — 1:0, 23:40 Веннберг — 5 (Джонс) — 2:0, 36:00 Андерсон — 7 (Хартнелл, Нютиваара) — 3:0, 41:57 Хартнелл — 5 (Савар, Андерсон) — 4:0, 52:38 Ганье — 8 — 5:0, 57:10 Филппула — 5 (Поинт, Сустр) — 5:1

Вратари: Бобровский — Василевский

Филадельфия — Бостон 3:2 (по буллитам) (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 13:56 Дель Зотто — 2 (Симмондс, Конечны) — 1:0, 15:28 Жиру — 5 (Ворачек, Шенн — больш) — 2:0, 44:26 Крейчи — 3 (Крюг) — 2:1, 45:44 Маршан — 7 (Крюг, Карло) — 2:2

Решающий буллит: Гостисбихир (девятый раунд)

Вратари: Мэйсон — Раск

Оттава — Баффало 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)

Шайбы: 06:16 Окпосо — 7 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 0:1, 09:31 Айхель — 1 (О’Райлли, Ристолайнен — больш) — 0:2, 13:47 Хоффман — 5 (Боровицки, Брассар) — 1:2, 14:18 О’Райлли — 5 (Джорджес, Фрэнсон) — 1:3, 28:20 Стоун — 7 (Туррис, Хоффман — больш) — 2:3, 37:08 Райнхарт — 5 (Кэйн) — 2:4, 37:51 Хоффман — 6 (Карлссон, Стоун) — 3:4, 56:43 О’Райлли — 6 (Райнхарт, Окпосо — больш) — 3:5, 58:29 Хоффман — 7 (Фанеф, Карлссон — больш) — 4:5

Вратари: Андерсон — Ленер (Нилссон)

Детройт — Даллас 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 00:16 Линделл — 2 (Сегин, Икин) — 0:1, 19:21 Ларкин — 7 (Грин, Нильсен — больш) — 1:1, 27:56 Мэнта — 3 (Зеттерберг, Кронвалл — больш) — 2:1, 58:57 Отт — 2 (Ванек) — 3:1

Вратари: Мразек — Лехтонен

Виннипег — Нью-Джерси 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 11:20 Шайфли — 13 (Бафальен, Элерс) — 1:0, 13:21 Уилер — 8 (Копп, Троуба) — 2:0, 42:52 Вуд — 1 (Энрике) — 2:1, 44:47 Лайне — 13 (Шайфли, Шиарот) — 3:1, 47:48 Лэппин — 4 (Северсон) — 3:2

Вратари: Хеллебайк — Шнайдер

Чикаго — Флорида 2:1 (по буллитам) (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 17:50 Паник — 7 (Расмуссен, Крюгер) — 1:0, 40:35 Ягр — 4 (Маршессо, Экблад — больш) — 1:1

Решающий буллит: Паник (третий раунд)

Вратари: Кроуфорд — Люонго

Колорадо — Нэшвилл 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 14:52 Фишер — 5 (Уотсон, Битетто) — 0:1, 15:58 Рантанен — 3 (Бурк, Тютин) — 1:1, 20:07 Арвидссон — 7 (Саббен, Джохансен) — 1:2, 23:04 Фиала — 3 (Йоси, Рибейро) — 1:3, 36:25 Р.Бурк — 8 (Задоров, Рантанен) — 2:3, 40:34 Джохансен — 5 — 2:4, 42:42 Уотсон — 1 (Йоси, Гудро) — 2:5, 44:01 Григоренко — 3 (Бэрри, Дюшен) — 3:5

Вратари: Пикар — Ринне

Эдмонтон — Торонто 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайбы: 05:45 Мэттьюз — 10 (Зайцев, Нюландер) — 0:1, 22:49 ван Римсдайк — 10 (Марнер, Бозак) — 0:2, 24:50 Секера — 3 (Расселл, Макдэвид) — 1:2, 26:00 Кадри — 10 (Комаров) — 1:3, 37:58 Хайман — 3 — 1:4, 43:58 Макдэвид — 11 (Лучич) — 2:4

Вратари: Талбо (Густавссон) — Андерсен

Ванкувер — Миннесота 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Шайбы: 05:07 Поминвилль — 4 (Нидеррайтер, Сканделла) — 0:1, 23:24 Поминвилль — 5 (Хоула, Зукер) — 0:2, 29:23 Саттер — 6 (Стетчер, Х.Седин — больш) — 1:2, 31:22 Хаттон — 3 (Д.Седин, Х.Седин — больш) — 2:2, 41:09 Эрикссон — 6 (Шапут, Хаттон) — 3:2, 42:08 Бертчи — 3 (Сбиса, Саттер) — 4:2, 43:20 Зукер — 3 — 4:3, 54:11 Сутер — 5 (Спаржеон, Нидеррайтер) — 4:4, 57:25 Бертчи — 4 (Стетчер, Барроус) — 5:4

Вратари: Миллер — Кэмпер

Анахайм — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 16:50 Ракелл — 9 (Кеслер, Ватанен — больш) — 1:0, 31:56 Фаулер — 7 (Силфверберг, Кеслер) — 2:0, 58:00 Шоу — 5 (Пасиоретти, Галлахер) — 2:1

Вратари: Гибсон — Прайс

Сан-Хосе — Аризона 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 27:19 Доми — 4 (Врбата, Шенн) — 0:1, 35:29 Тирни — 2 (Бодкер, Брон) — 1:1, в овертайме 00:19 Бернс — 9 (Павелски, Кутюр — больш) — 2:1

Вратари: Джонс — Смит