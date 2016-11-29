ЧМ по хоккею в Киеве: талисманами стали козаки, открыта продажа билетов на турнир

В столичном Дворце спорта состоялась презентация Чемпионата мира-2017 по хоккею в Дивизионе 1А, который состоится в Киеве в апреле 2017 года, сообщает корреспондент УНИАН.

Талисманами турнира стали знаменитые козаки из мультипликационного фильма "Как козаки в футбол играли". Теперь, по задумке организаторов хоккейного ЧМ, козаки будут играть в хоккей.

Также сегодня был дан старт продажам билетов на матчи чемпионата мира. Цены на билеты - от 50 гривен. Обладателем первого билета на Чемпионат мира по хоккею-2017 (матч Украина - Венгрия), разыгранный в ходе презентации, стал киевлянин Константин Дульцев.

Чемпионат мира по хоккею-2017 состоится в столичном Дворце спорта с 22 по 28 апреля. В турнире примут участие национальные сборные Украины, Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии и Южной Кореи.